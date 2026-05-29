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Empresa lança IA proprietária para o mercado da construção

Com forte atuação e cases conquistados ao longo dos últimos anos, a Hoff Analytics anuncia sua nova fase com inteligência artificial proprietária. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/05/2026 às 17h15
Empresa lança IA proprietária para o mercado da construção
Magnific

A Hoff Analytics, empresa reconhecida pela aplicação de inteligência de dados na construção civil e vencedora por dois anos consecutivos da categoria Construtech, anunciou em maio o lançamento da CLOE, mecanismo responsável pela inteligência artificial proprietária da empresa. Desenvolvida e treinada internamente, a tecnologia foi criada para ampliar a eficiência operacional, a análise de dados e a tomada de decisão no mercado da construção civil brasileira, principal segmento de atuação da companhia.

O movimento acompanha uma tendência global de empresas que passaram a tratar a inteligência artificial não apenas como ferramenta, mas como parte estratégica. Durante a conferência IBM Think 2026, o CEO da IBM, Arvind Krishna, afirmou que "não basta que a IA ajude seu negócio, ela tem que ser seu negócio", ao defender o uso da tecnologia.

Na avaliação da Hoff Analytics, a CLOE representa justamente esse novo momento da empresa. Reconhecida por sua atuação em construtoras, incorporadoras e fornecedores da construção, a empresa afirma que a nova tecnologia representa o maior avanço de sua trajetória. A tecnologia passa a atuar como uma camada de inteligência aplicada à plataforma da Hoff Analytics, conectando dados, documentos técnicos, padrões de compra e conhecimento setorial acumulado ao longo dos últimos anos.

A evolução da empresa não ocorreu por acaso. Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, conta que o processo aconteceu de forma natural.

"A ideia da CLOE não surgiu da noite para o dia. O mercado da construção é dinâmico; não dá para ficar parado. É preciso evoluir constantemente nas entregas, ainda mais em uma empresa de tecnologia que atende a esse nicho, como, obviamente, é o nosso caso. Neste ano, colocamos como meta fazer algo único, que ninguém tivesse pensado, para surpreender as grandes marcas do mercado. Foi um trabalho com muitas camadas e investimento, mas fico feliz por estarmos anunciando essa nova fase", comentou.

A proposta da Hoff Analytics para esta nova fase envolve a conexão de diferentes agentes da cadeia construtiva em uma mesma lógica orientada por dados. A estrutura desenvolvida pela empresa busca aproximar a indústria da construção, o varejo e a distribuição de materiais, além de construtoras e projetistas.

Segundo Wesley, o novo projeto foi desenvolvido a partir de uma base proprietária de conhecimento construída pela própria Hoff, reunindo padrões de compra, comportamento de fornecedores, especificações técnicas, documentos de engenharia, lógicas orçamentárias e regras aplicadas à realidade da construção civil brasileira. Ele reforça que a proposta é transformar esse conjunto de dados em inteligência prática para apoiar operações e tomada de decisão no setor.

A iniciativa também prevê aplicações voltadas à interpretação e organização de dados da construção civil, incluindo a classificação de categorias de produtos por período de compra, leitura de plantas baixas, cortes, fachadas, layouts BIM e documentos técnicos. Entre as funcionalidades mapeadas estão ainda a identificação de normas brasileiras aplicáveis, o apoio à validação de projetos e obras, o direcionamento de especialistas e a identificação de pontos de decisão ao longo da jornada de compras e execução.

"Toda solução nasce de uma dor. A CLOE foi criada porque entendemos que a construção civil brasileira precisava de uma IA feita para sua realidade, com capacidade de interpretar documentos, processos, fornecedores, categorias e decisões do dia a dia", destaca.

Neste primeiro momento, o acesso à CLOE será restrito aos atuais clientes da Hoff Analytics. Segundo a companhia, a implementação inicial dentro da base ativa permitirá acompanhar a evolução da tecnologia junto a clientes que já utilizam suas soluções. A abertura para novas empresas deve acontecer de forma gradual.

Com o novo posicionamento, a Hoff Analytics passa a adotar a frase "inteligência que entende a construção". A expectativa é expandir futuramente a aplicação de sua IA proprietária para outras verticais.

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