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Crédito alternativo fortalece pequenos negócios na Bahia

Invest Me lança ecossistema de financiamento visando eliminar barreiras burocráticas e impulsionar empreendedores de Salvador e Lauro de Freitas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/05/2026 às 16h06
Crédito alternativo fortalece pequenos negócios na Bahia
Imagem gerada por IA/ChatGPT

O Brasil vive um momento de expansão do empreendedorismo, mas também enfrenta desafios estruturais para garantir a sustentabilidade dos novos negócios. Dados da Receita Federal reunidos pelo Sebrae e divulgados pela Agência Brasil mostram que o país registrou mais de 1,033 milhão de novas empresas abertas entre janeiro e fevereiro de 2026, superando em 3% o recorde anterior alcançado no mesmo período de 2025.

Ao mesmo tempo, informações do Banco Central, publicadas pela InfoMoney, revelam que a taxa de inadimplência entre micro, pequenas e médias empresas chegou a 6% em março de 2026, o maior patamar desde fevereiro de 2018.

Esse cenário de crescimento acelerado, combinado com alto índice de inadimplência, abre espaço para iniciativas que buscam oferecer crédito mais consciente e conectado à realidade dos empreendedores. É nesse contexto que surge a Invest Me, plataforma criada para apoiar micro e pequenos negócios em Salvador e Lauro de Freitas com um modelo de crédito especializado, que combina financiamento, educação financeira e rede de conexões.

Segundo Victor Hugo Gomes Couto, fundador e CEO da Invest Me, o Brasil é um país de empreendedores por natureza, mas ainda enfrenta barreiras para transformar ideias em negócios sustentáveis. "Somos um dos países com maior taxa de empreendedorismo do mundo, mas as condições para que os negócios sobrevivam e prosperem ainda são desiguais."

"O micro e pequeno empresário brasileiro tem garra de sobra; o que falta muitas vezes é acesso a crédito que enxergue o seu potencial, acesso a conhecimento financeiro prático e acesso a uma rede de conexões que o ajude a crescer,", afirma.

O executivo destaca que a tecnologia aproximou o crédito do empreendedor e que uma nova geração de empresários surge mais preparada e conectada. "Estamos num momento de transição, e quem souber se posicionar bem nesse movimento tem uma oportunidade enorme pela frente," acrescenta.

Apesar do alto número de empreendedores, o país também enfrenta índices elevados de fechamento precoce de empresas. Para Couto, esse paradoxo tem raízes claras: "Grande parte dos empreendedores abre um negócio com talento e conhecimento técnico, mas sem domínio sobre como gerir as finanças."

"Não saber separar o caixa da empresa do bolso pessoal ou não ter clareza sobre a margem de lucro real são erros silenciosos que comprometem qualquer operação," explica o executivo. "Na Invest Me, enfrentamos esse problema de frente, combinando crédito acessível com educação financeira e análise humanizada," completa.

Invest Me aposta em confiança para escalar negócios

Criada a partir da experiência pessoal de seu fundador, que viu seu próprio negócio sucumbir diante da recusa automática de crédito por parte de bancos tradicionais, a Invest Me nasceu como um contraponto a esse modelo, buscando analisar o empreendedor pelo que ele é capaz de construir, e não apenas pelo histórico financeiro.

Além do crédito, a plataforma oferece conhecimento, conexão e rede de apoio. Em apenas três meses de operação, a empresa já reúne mais de 500 negócios cadastrados e R$ 12 milhões em crédito solicitado.

O executivo explica que, na prática, o processo começa com uma entrevista inicial para conhecer o empreendedor e entender suas necessidades. Em seguida, há um formulário detalhado sobre entradas, saídas e plano de aplicação do crédito. A análise não se limita ao score ou dívidas, mas considera o domínio do empresário sobre suas finanças. "Trabalhamos junto ao empreendedor para construir um plano viável, garantindo que o crédito seja bem aplicado e gere crescimento real para o negócio," reforça.

Mais do que uma fintech de crédito, Couto ressalta que a Invest Me se apresenta como um ecossistema de desenvolvimento. Dentro da plataforma, o empresário pode solicitar crédito, se conectar com outros empreendedores, buscar sócios e investidores, explorar parcerias e acessar conteúdo educacional voltado para finanças e gestão.

"O crédito, quando bem utilizado, é uma das ferramentas mais poderosas de transformação para um pequeno negócio. É por isso que não financiamos apenas o negócio, financiamos o plano," afirma o CEO.

A partir do segundo semestre de 2026, a Invest Me inicia uma nova fase de expansão, com integrações em estruturas de banking as a service (BaaS), emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) e parcerias com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). "O objetivo é ampliar a liquidez e fortalecer o ecossistema financeiro da plataforma," revela o executivo.

"Mais do que crescer em volume, nosso foco é crescer com responsabilidade, tecnologia e segurança, construindo uma estrutura sólida e preparada para atender cada vez mais micro e pequenos empresários no Brasil," conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://investme.com.br

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