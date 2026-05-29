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SB1 destaca tendências de gestão e ERP para PMEs

Pequenas e médias empresas devem ampliar a adoção de plataformas ERP para aumentar previsibilidade, automatizar processos e melhorar a governança c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/05/2026 às 13h11
SB1 destaca tendências de gestão e ERP para PMEs
Pexels

A busca por maior eficiência operacional e integração de dados pode impulsionar investimentos em sistemas de gestão empresarial ao longo de 2026. Pequenas e médias empresas tendem a ampliar a adoção de plataformas ERP para aumentar previsibilidade, automatizar processos e fortalecer a governança corporativa.

Segundo estudo da International Data Corporation (IDC) América Latina, os investimentos em transformação digital seguem em expansão na região, impulsionados pela necessidade de automação, integração operacional e maior uso estratégico de dados corporativos.

A SB1, especializada em implementação de SAP Business One, avalia que setores como agronegócio, logística, indústria e healthcare tendem a acelerar projetos de transformação digital diante da necessidade de maior controle operacional e escalabilidade.

Plataformas integradas vêm sendo utilizadas para automatizar processos fiscais, financeiros, contábeis e logísticos, reduzindo inconsistências e ampliando a capacidade de crescimento das operações.

Na avaliação da SB1, a tomada de decisão baseada em dados passou a ocupar papel estratégico nas empresas em expansão. De acordo com a companhia, as empresas buscam mais do que automação. Elas procuram previsibilidade, governança e capacidade de escalar operações com segurança. Sistemas integrados permitem decisões mais rápidas e crescimento com maior controle operacional.

Ainda segundo a SB1, a integração entre áreas estratégicas amplia visibilidade sobre o desempenho corporativo e reduz falhas relacionadas a processos descentralizados. Quando áreas financeiras, fiscais, comerciais e logísticas operam com dados conectados, a empresa ganha eficiência e capacidade de resposta mais consistente.

Dados da SAP Brasil indicam crescimento da demanda por sistemas ERP entre empresas de médio porte, especialmente em segmentos ligados a supply chain, indústria e operações reguladas.

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