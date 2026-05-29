Comissão debate denúncias de irregularidades no plano de saúde dos servidores do Distrito Federal

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (2) para discutir a situação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS).

A reunião será realizada no plenário 8, às 10 horas.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF). Segundo ela, o objetivo do encontro é analisar denúncias e indícios de irregularidades na gestão do plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal.

Erika Kokay afirma que reportagens apontam suspeitas de favorecimento indevido, mudanças administrativas controversas e descredenciamento em massa de prestadores de serviços de saúde.

A deputada acrescenta que a instauração de uma investigação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal reforça a necessidade de acompanhamento institucional sobre o tema.

“Os fatos levantam preocupações quanto à transparência da gestão, à continuidade da assistência e ao possível risco de captura do plano de saúde por motivos alheios ao interesse público”, diz Erika Kokay.