Empresa lança central que previne invasões cibernéticas

A Trust Control, companhia cearense especializada em cibersegurança corporativa, está lançando o SOC 360 (Security Operations Center). A central fornece proteção e monitoramento 24 horas dos sistemas e de toda a operação de TI das empresas, com rápida identificação de problemas potenciais. Além disso, fornece respostas ágeis a incidentes, análises para investigar ameaças de invasões e roubos de dados, além de relatórios que ajudam a aprimorar as defesas, tudo de forma flexível e econômica.

O foco principal do SOC 360 é o crescimento dos negócios, permitindo que as empresas se concentrem em seus ramos de atuação, enquanto os riscos cibernéticos são gerenciados por uma equipe especializada.

Do ponto de vista técnico, o SOC 360 transcende o monitoramento convencional. Ele estabelece um ecossistema contínuo e orquestrado, integrando quatro camadas fundamentais de proteção, que englobam Visibilidade, Detecção e Automação; Resposta Gerenciada, Threat Intelligence e NDR; Gestão de Vulnerabilidades e Postura; e Governança, Pentest e Assessment Contínuo.

"O SOC 360 é dotado de SIEM com Inteligência Artificial, detectando a correlação avançada de eventos para reduzir o ruído e identificar padrões invisíveis ao olho humano. Além disso, a central de monitoramento faz detecção baseada em desvios de conduta (UEBA), superando a limitação de regras estáticas. A Orquestração (SOAR) faz a automação da triagem e resposta inicial para garantir velocidade e consistência", descreve Raphael Soares, diretor de operações da Trust Control.

Em termos de respostas aos incidentes, o SOC 360 oferece operação ininterrupta, com playbooks validados para contenção imediata de incidentes 24 horas por dia, sete dias por semana. Alimentado em tempo real com feeds de Threat Intelligence para antecipar ameaças emergentes, o SOC 360 também possui Visibilidade de Rede (NDR), com monitoramento de movimentação lateral e tentativas de exfiltração de dados sensíveis.

"Em relação à gestão de vulnerabilidades, o SOC 360 tem Scan Contínuo, que faz a identificação proativa de brechas, priorizada pelo impacto real no negócio e não apenas pela severidade técnica. Ele também promove redução da superfície de ataque, com foco na correção de ativos críticos e vulnerabilidades com maior probabilidade de exploração", detalha Raphael.

No aspecto governança, a central de monitoramento tem segurança baseada em risco, com alinhamento total com os objetivos de negócio e apetite a risco da organização; oferece validação prática, a partir de testes de intrusão periódicos e simulações de ataque para validar a eficácia das defesas. "As métricas para tomada de decisão são fornecidas a partir de dashboards estratégicos para reporte a executivos, auditores e seguradoras", observa.

Na comparação com outras opções do mercado, o SOC 360 apresenta diferenciais técnicos diferenciados. Um deles é a cobertura de ponta a ponta, com integração total do assessment à resposta a incidentes, eliminando lacunas de comunicação entre diferentes camadas de defesa.

Outra inovação é a priorização inteligente por risco. Com otimização de recursos e orçamento, ao focar no que realmente impacta a continuidade do negócio e a reputação da marca.

"O SOC 360 possui um tempo de resposta reduzido. A detecção é feita em minutos, com contenção automatizada e análise forense integrada para evitar reincidências. Além disso, utilizando a inteligência ativa, a central faz a contextualização de ameaças específica para cada setor de atuação, transformando dados genéricos em alertas acionáveis e relevantes", ressalta.

Para uma empresa que contratar o SOC 360, haverá abordagens e serviços que se tornam estratégicos. A implementação do SOC 360 visa entregar resultados tangíveis que impactam diretamente o balanço e a segurança jurídica da organização. Há uma redução drástica do MTTD (Tempo Médio de Detecção) e MTTR (Tempo Médio de Resposta) e uma minimização de falsos positivos através de algoritmos de IA, liberando o capital humano para tarefas estratégicas.

"A plataforma tem maturidade comprovável frente a frameworks internacionais como CIS Controls. Possui uma otimização do ROI em cibersegurança, direcionando investimentos para as áreas de maior exposição", finaliza Raphael Soares.