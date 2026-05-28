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Noite de premiações marca início da ExpoDireito Brasil

Brasília receberá, nesta quinta-feira, 28 de maio, a cerimônia de entrega dos troféus Notorium Awards e Ernando Uchoa Lima, durante o coquetel de a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/05/2026 às 17h15
Noite de premiações marca início da ExpoDireito Brasil
Grupo Notorium

Brasília receberá, nesta quinta-feira, 28 de maio, a cerimônia de entrega dos troféus Notorium Awards e Ernando Uchoa Lima, durante o coquetel de abertura da ExpoDireito Brasil 2026. O encontro está previsto para ocorrer a partir das 19h, na Fazenda Churrascada, com a presença de autoridades públicas, juristas, advogados, professores, lideranças institucionais, representantes do sistema de Justiça e profissionais do Direito.

A solenidade antecede a programação principal da ExpoDireito Brasil, marcada para os dias 29 e 30 de maio, em Brasília. Segundo a organização, o evento reunirá participantes de diferentes áreas da comunidade jurídica em uma agenda voltada a debates técnicos, atualização profissional, relacionamento institucional e discussões sobre os desafios contemporâneos da atividade jurídica no país.

De acordo com informações divulgadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a edição de 2026 será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e terá programação ampliada, com congressos simultâneos, palestras, painéis e atividades voltadas a temas como inovação, tecnologia, ética, prerrogativas profissionais e novas formas de atuação no Direito. O tema definido para esta edição é "Resetando paradigmas e reprogramando o futuro do Direito".

A cerimônia de abertura também marcará a entrega do Troféu Ernando Uchoa Lima, honraria criada para reconhecer juristas por suas trajetórias e contribuições ao Estado Democrático de Direito. A comenda leva o nome de Francisco Ernando Uchoa Lima, ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e ex-presidente da OAB do Ceará.

Ernando Uchoa Lima também foi senador da República, conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará, secretário estadual e membro da Academia Cearense de Letras. Registros biográficos destacam sua atuação como advogado criminalista, professor, gestor público, escritor e integrante de instituições jurídicas e culturais.

Entre os homenageados divulgados publicamente estão ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), juristas e autoridades com atuação reconhecida no sistema jurídico brasileiro. Conforme publicações oficiais da ExpoDireito Brasil, a honraria será concedida a personalidades com contribuições relevantes ao Direito e à vida institucional do país.

Além da homenagem institucional, o coquetel de abertura também contará com a entrega do Notorium Awards, premiação organizada pelo Grupo Notorium. Segundo o regulamento oficial, a iniciativa tem caráter anual e busca reconhecer profissionais, instituições e personalidades que se destacaram no ecossistema jurídico brasileiro, especialmente em áreas como produção de conteúdo, educação jurídica, inovação, comunicação e influência digital.

Entre os nomes anunciados nesta edição, o professor e doutor Flávio Tartuce foi divulgado como vencedor da categoria Melhor Professor de Direito do Brasil. No segmento de comunicação e educação jurídica digital, o Estratégia Carreira Jurídica foi anunciado como vencedor da categoria Melhor Canal Jurídico no YouTube.

A noite de abertura deve reunir representantes da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, da docência, da comunicação jurídica e de instituições públicas e privadas. A entrega dos troféus ocorrerá no contexto de uma programação que inclui congressos temáticos, painéis, workshops, masterclasses, feira jurídica e atividades de integração entre estudantes, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, delegados, professores e demais profissionais do Direito.

Com realização em Brasília, a ExpoDireito Brasil integra o calendário de eventos jurídicos nacionais e reúne discussões sobre inovação, instituições, tecnologia, prerrogativas profissionais e os principais desafios da Justiça brasileira.

Reconhecimento a trajetórias jurídicas e acadêmicas

A solenidade de abertura terá como destaque a entrega de duas honrarias: o Troféu Ernando Uchoa Lima e o Notorium Awards.

As premiações têm como objetivo reconhecer trajetórias profissionais, contribuições institucionais, atuação acadêmica, produção de conteúdo jurídico e iniciativas de impacto no setor. Entre os grupos contemplados pela programação estão ministros de tribunais superiores, conselheiros, autoridades públicas, professores, advogados, lideranças institucionais e criadores de conteúdo jurídico.

O Troféu Ernando Uchoa Lima presta homenagem ao legado do ex-presidente do Conselho Federal da OAB, com foco em trajetórias ligadas à advocacia, à vida pública e à defesa das instituições democráticas. O Notorium Awards, por sua vez, reconhece profissionais e organizações que, conforme os critérios da premiação, tiveram destaque em áreas relacionadas à educação, comunicação, inovação e influência no meio jurídico.

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