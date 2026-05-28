Sexta, 29 de Maio de 2026
14°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidentes da Câmara e do STF discutem medidas para reduzir a judicialização no país

Hugo Motta e Edson Fachin debateram medidas para fortalecer soluções consensuais de conflitos e modernizar o sistema de Justiça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/05/2026 às 17h15

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, reuniram-se nesta quinta-feira (28) para discutir medidas voltadas à redução da litigância excessiva, ao fortalecimento dos mecanismos consensuais de resolução de conflitos e à modernização do sistema de Justiça brasileiro. A reunião ocorreu na Residência Oficial da Presidência da Câmara.

Um dos pontos abortados foi o Projeto de Lei 223/23 , que disciplina a remuneração de conciliadores e mediadores judiciais. A iniciativa integra o esforço institucional de construção de uma Justiça menos litigiosa, mais eficiente e orientada pela cultura do diálogo. A proposta fortalece os agentes responsáveis pela consolidação dos meios consensuais de solução de conflitos, reconhecidos como instrumentos essenciais para reduzir a excessiva judicialização no país.

Para Motta e Fachin, o projeto de lei, além de regulamentar aspectos remuneratórios, reafirma a compreensão de que a pacificação social constitui valor central da atividade jurisdicional. Na avaliação deles, o incentivo à mediação e à conciliação contribui para a redução do volume de processos e favorece soluções mais estáveis, além de preservar relações sociais, ampliar a confiança da população no sistema de Justiça e fortalecer a segurança jurídica.

Os presidentes também reafirmaram o compromisso institucional com a modernização do Estado e com o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, por meio da melhoria contínua dos mecanismos de acesso à Justiça e da construção de políticas públicas voltadas a uma prestação jurisdicional mais eficiente, acessível e adequada às necessidades da população brasileira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova PEC que amplia imunidade tributária para entidades religiosas

Proposta segue para o Senado Federal

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova punição para quem tentar interditar idosos de forma abusiva ou fraudulenta

Proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Câmara aprova PEC que estende imunidade tributária de entidades religiosas; acompanhe

Proposta foi aprovada em 1º turno; votação segue no Plenário
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova prioridade especial na Justiça para idosos com deficiência

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Motta espera que a redução da jornada de trabalho entre em vigor no segundo semestre

Entre as prioridades para as próximas semanas, Motta destacou medidas voltadas para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 20°
16° Sensação
0.96 km/h Vento
88% Umidade
100% (5.26mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sábado
23° 13°
Domingo
23° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
22° 10°
Quarta
23° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 4 horas

Zanin decide que STF vai julgar caso de venda de sentenças no STJ
Política Há 4 horas

Castro desiste de candidatura ao Senado após ser alvo de ações da PF
Geral Há 4 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 10 milhões
Saúde Há 4 horas

Promovida pelo governo do Estado, Olimpíada do Samu fortalece integração e qualificação no atendimento pré-hospitalar
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do RS apresenta estratégias na adaptação à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental em congresso nacional em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,19%
Euro
R$ 5,86 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 392,613,38 -0,03%
Ibovespa
175,063,40 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 3012 (28/05/26)
05
07
17
41
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7037 (28/05/26)
09
26
42
55
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3697 (28/05/26)
01
05
06
07
09
10
13
15
17
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias