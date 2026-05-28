Evoy amplia governança corporativa no mercado de consórcios

A Evoy Administradora de Consórcios vem ampliando suas estratégias de governança corporativa e adaptação operacional em meio às transformações econômicas e às mudanças no comportamento do consumidor. A companhia, que atua nacionalmente no segmento de crédito planejado, estruturou processos voltados à transparência, previsibilidade e eficiência operacional, reforçando práticas internas de gestão e relacionamento com clientes, parceiros e equipes. O movimento acompanha o crescimento do setor de consórcios no Brasil e integra a estratégia da empresa de consolidar sua atuação em diferentes segmentos.

"Nosso crescimento está diretamente ligado à capacidade de adaptação e à construção de uma operação baseada em processos claros, responsabilidade e acompanhamento permanente dos indicadores. A governança corporativa passou a ter papel central na forma como conduzimos o negócio e estruturamos nossas decisões", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

A trajetória recente da empresa acompanha a expansão do setor nos últimos anos. Em um cenário marcado por oscilações econômicas, mudanças no consumo e avanço da digitalização, a Evoy ampliou investimentos em revisão de processos internos, fortalecimento da área de compliance, acompanhamento operacional e desenvolvimento de mecanismos voltados à previsibilidade financeira e operacional.

A adoção de práticas de governança corporativa integra esse processo. A empresa estruturou procedimentos relacionados à gestão de riscos, acompanhamento de desempenho e definição de indicadores operacionais, buscando ampliar a segurança das operações e fortalecer a relação de confiança com clientes e parceiros comerciais. A estratégia também inclui monitoramento contínuo dos processos de atendimento e revisão constante das práticas internas.

Ao mesmo tempo, a companhia ampliou o uso de tecnologia em diferentes áreas da operação. Ferramentas digitais passaram a integrar processos comerciais, atendimento ao cliente, acompanhamento de indicadores e gestão operacional. O objetivo é ampliar a eficiência das rotinas internas e fortalecer a capacidade de resposta diante de cenários de mudança.

"O mercado exige velocidade de adaptação e capacidade de reorganização constante. Trabalhamos para construir uma operação preparada para diferentes cenários, com foco em sustentabilidade operacional, transparência e relacionamento de longo prazo com o cliente", destaca o executivo.

A estratégia da empresa também considera o fortalecimento da experiência do consumidor como parte do modelo de crescimento. Nos últimos meses, a Evoy intensificou ações relacionadas à melhoria do atendimento, revisão de fluxos internos e acompanhamento de indicadores ligados à satisfação dos clientes. A companhia considera esses elementos como parte do processo de fortalecimento institucional e consolidação de marca.

Outro ponto acompanhado pela empresa é a evolução do comportamento do consumidor no segmento de crédito planejado. O aumento da busca por alternativas de aquisição sem juros e com maior previsibilidade financeira ampliou a relevância do consórcio em diferentes categorias, incluindo veículos leves, pesados, imóveis e equipamentos.

"Resiliência, inovação e governança são elementos que passaram a fazer parte da nossa rotina operacional. A evolução da empresa está ligada à capacidade de adaptação diante dos diferentes cenários econômicos, mantendo disciplina operacional, credibilidade e foco na construção de relações duradouras com clientes e parceiros", finaliza Lucindo.