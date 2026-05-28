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Encontro conecta educação, cultura e futuro

Evento reuniu especialistas, museus, educadores e instituições no Museu de Arte do Rio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/05/2026 às 16h05
Encontro conecta educação, cultura e futuro
Victtor Pedrosa

O Museu de Arte do Rio (MAR) recebeu, no último dia 22 de maio, a edição 2026 do Cultura Conecta :: Museus e Escolas, encontro que reuniu educadores, pesquisadores, museus, instituições culturais, universidades, organismos internacionais, secretarias públicas e projetos sociais em torno das conexões entre cultura, educação, inovação e futuro.

Ao longo do dia, mais de 150 participantes estiveram presencialmente no MAR, acompanhando painéis, atividades formativas e momentos de troca entre profissionais de diferentes áreas. O alcance do encontro também ultrapassou o espaço presencial: mais de 2 mil participantes acompanharam remotamente os debates transmitidos ao vivo pelo YouTube.

A programação contou ainda com uma oficina realizada paralelamente ao evento, em parceria com o Educativo da Escola do Olhar do MAR, com foco em compartilhar práticas e recursos que possam ser levados para a sala de aula, contribuindo para inserir a cultura de forma mais presente nos currículos e nas experiências de aprendizagem dos estudantes.

As conexões iniciadas no evento seguem com o propósito de levar mais cultura para as salas de aula. Após o encontro, professores da rede pública do Rio de Janeiro participarão de formações online para educadores, com certificação, ministradas por instituições parceiras como Museu de Arte do Rio, Museu Moderno de Buenos Aires, Museu da Água de Lisboa, Ed Leith Cretaceous Menagerie, do Canadá, e Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, de São Paulo.

Ao todo, mais de 30 painelistas e formadores participaram desta edição, representando museus, centros culturais, instituições de pesquisa, universidades, organismos internacionais e iniciativas voltadas à educação e à inovação no Brasil e no exterior.

Entre as instituições participantes estiveram UNESCO, OEI, Fundação Roberto Marinho, Museu Afro Brasil Emanoel Araújo, SESI Lab, IPHAN, ICOM Brasil, Museu da Vida Fiocruz, Museu de Arte do Rio e Secretaria Municipal da Juventude do Rio de Janeiro, entre outras organizações e especialistas convidados.

Os painéis abordaram temas como desenvolvimento sustentável, patrimônio cultural, acesso e inclusão, formação docente, juventude, tecnologias educacionais e o papel dos museus na construção de experiências de aprendizagem mais conectadas com os desafios contemporâneos.

A edição 2026 também destacou o uso de tecnologias educacionais e experiências imersivas como ferramentas de aproximação entre estudantes, escolas e espaços culturais. Para Hermom Tangarife, diretor de tecnologia e infraestrutura no Solar Meninos de Luz, esse processo exige ampliar o olhar sobre inovação. "A inovação na educação não está apenas na tecnologia, mas na forma como criamos experiências capazes de aproximar os estudantes do conhecimento, da cultura e do mundo".

Mais do que discutir práticas educativas e acesso à cultura, o encontro também trouxe reflexões sobre pertencimento, inovação e transformação social, conectando experiências de diferentes áreas e territórios em torno da construção de uma educação mais criativa e acessível. Para Patrícia Marys, coordenadora de educação de equipamentos culturais da OEI no Brasil e Escola do Olhar (MAR), essa aproximação amplia o alcance da aprendizagem. "A cultura amplia repertórios, fortalece vínculos e cria novas possibilidades de aprendizagem. Quando educação e cultura caminham juntas, criamos experiências mais significativas, acessíveis e transformadoras para estudantes, professores e comunidades".

Para Renata Prado, curadora do Cultura Conecta, o encontro também reforça a importância de fortalecer as conexões construídas entre escolas, museus, instituições e especialistas. "Conectar cultura e educação é construir caminhos mais acessíveis, criativos e transformadores. Agradecemos à rede de escolas, museus, instituições, secretarias e especialistas que esteve conosco e fortaleceu conexões que estão apenas começando. Que elas se desdobrem em mais escolas, nos museus e mais cultura nas salas de aula".

O Cultura Conecta é realizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Grupo Assim Saúde.

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