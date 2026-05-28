Quinta, 28 de Maio de 2026
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ferramentas digitais impulsionam nova era dos consórcios

Sistemas integrados da Evoy Administradora de Consórcios ampliam eficiência no atendimento ao cliente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/05/2026 às 14h15
Ferramentas digitais impulsionam nova era dos consórcios
Pexels

A Evoy Administradora de Consórcios tem ampliado investimentos em tecnologia e inovação para modernizar processos internos, fortalecer canais digitais e ampliar a eficiência operacional no segmento de crédito planejado. A empresa vem adotando plataformas digitais de acompanhamento, sistemas integrados de gestão e soluções de atendimento online para tornar os processos mais ágeis, acessíveis e organizados em diferentes etapas da operação. O movimento acompanha a transformação digital do mercado financeiro e a crescente demanda por serviços com maior praticidade e mobilidade.

"A transformação digital deixou de ser uma tendência para se tornar parte da operação diária das empresas. No setor de consórcios, a tecnologia tem papel importante na agilidade dos processos, no relacionamento com o cliente e na capacidade de oferecer uma experiência mais transparente e eficiente", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Nos últimos anos, o avanço das ferramentas digitais modificou a forma como consumidores acessam serviços financeiros e acompanham operações relacionadas ao crédito planejado. Nesse cenário, a Evoy estruturou processos digitais voltados ao acompanhamento de cotas, emissão de informações, atualização cadastral e interação com clientes em ambiente online.

As plataformas digitais permitem que clientes acompanhem informações relacionadas aos grupos de consórcio em tempo real, incluindo dados sobre assembleias, contemplações, pagamentos e evolução contratual. O modelo reduz a necessidade de processos presenciais e centraliza o acesso às informações em ambiente digital.

Além das plataformas de acompanhamento, a companhia também ampliou investimentos em sistemas integrados de gestão operacional. As ferramentas conectam áreas administrativas, comerciais e de atendimento, permitindo maior controle dos processos internos, padronização operacional e monitoramento contínuo de indicadores de desempenho.

Outro foco da empresa está relacionado ao atendimento digital. A ampliação de canais online passou a integrar a estratégia de relacionamento com o cliente, incluindo suporte remoto, comunicação digital e processos de resposta mais rápidos. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento em diferentes regiões do país e otimizar a condução das demandas.

"A tecnologia também contribui para ampliar a previsibilidade operacional e melhorar a organização das informações. Isso impacta diretamente a experiência do cliente, que consegue acessar dados, acompanhar processos e obter suporte de maneira mais rápida", destaca o executivo.

A digitalização também influencia a gestão comercial do setor de consórcios. Ferramentas de análise de dados, integração de informações e automação de processos passaram a apoiar o acompanhamento de indicadores estratégicos e a tomada de decisão dentro da companhia.

Além da ampliação das soluções digitais, a Evoy mantém investimentos em segurança da informação, revisão de processos internos e treinamento das equipes para utilização das ferramentas tecnológicas implementadas na operação. A estratégia busca garantir estabilidade operacional, padronização de processos e consistência no atendimento prestado aos clientes.

A Evoy Administradora de Consórcios atua nacionalmente no segmento de crédito planejado, com operações voltadas a diferentes categorias de consórcios. A companhia vem direcionando sua estratégia para integração tecnológica, fortalecimento dos canais digitais e desenvolvimento de soluções alinhadas às novas demandas do mercado.

"O setor de consórcios passa por um processo de modernização acelerado. Nosso foco é utilizar tecnologia e inovação para construir operações mais acessíveis, eficientes e conectadas ao perfil atual do consumidor, mantendo organização, transparência e capacidade de adaptação aos novos cenários", conclui Marcelo Lucindo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Seguro auto para veículos de luxo traz novidades em 2026

A cotação online transformou o mercado de seguro auto em 2026 e mudou a forma como proprietários de carros de luxo analisam proteção para seus veíc...

 Ilson Jr.
Tecnologia Há 3 horas

Aftermarket ganha nova parceria estratégica com Sindirepa-SP

Diogo Ferraz Britto Lins realizou uma visita institucional ao Sindirepa-SP a convite do presidente Antonio Carlos Fiola Silva para discutir a evolu...

 Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Empresas utilizam dados como instrumentos de validação

Especialista em cultura organizacional alerta que muitas empresas utilizam análises e indicadores apenas para legitimar decisões já tomadas pelas l...

 Getty Images
Tecnologia Há 5 horas

CFOs ampliam investimentos em tecnologia, diz Grant Thornton

Avanço da IA e da transformação digital reforça papel estratégico da tecnologia na busca por eficiência, governança e crescimento sustentável

 SecPower
Tecnologia Há 20 horas

BESS vira infraestrutura estratégica no Brasil

Sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS) deixam de ser conceito futuro e passam a ser considerados infraestrutura essencial no Bras...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 23°
22° Sensação
0.74 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h15 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Sexta
20° 13°
Sábado
24° 13°
Domingo
22° 13°
Segunda
22° 10°
Terça
22° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 31 minutos

Ferramentas digitais impulsionam nova era dos consórcios
Educação Há 31 minutos

Inep divulga regras para seleção de certificadores para provas de 2026
Câmara Há 31 minutos

Ministro defende atuação da Polícia Federal e cooperação com a Interpol; assista
Saúde Há 31 minutos

Saúde promove Seminário Estadual de Vigilância do Óbito para fortalecer prevenção e qualificar assistência
Economia Há 1 hora

BRB muda regras e permite aportes parciais para aumento de capital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,69%
Euro
R$ 5,86 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,780,27 -2,25%
Ibovespa
175,633,84 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7036 (27/05/26)
15
42
63
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3696 (27/05/26)
02
03
05
06
07
09
11
13
15
16
17
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2929 (27/05/26)
14
15
16
19
27
43
50
51
54
57
60
68
71
72
83
85
87
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2962 (27/05/26)
17
24
38
43
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias