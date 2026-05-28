Ferramentas digitais impulsionam nova era dos consórcios

A Evoy Administradora de Consórcios tem ampliado investimentos em tecnologia e inovação para modernizar processos internos, fortalecer canais digitais e ampliar a eficiência operacional no segmento de crédito planejado. A empresa vem adotando plataformas digitais de acompanhamento, sistemas integrados de gestão e soluções de atendimento online para tornar os processos mais ágeis, acessíveis e organizados em diferentes etapas da operação. O movimento acompanha a transformação digital do mercado financeiro e a crescente demanda por serviços com maior praticidade e mobilidade.

"A transformação digital deixou de ser uma tendência para se tornar parte da operação diária das empresas. No setor de consórcios, a tecnologia tem papel importante na agilidade dos processos, no relacionamento com o cliente e na capacidade de oferecer uma experiência mais transparente e eficiente", afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Nos últimos anos, o avanço das ferramentas digitais modificou a forma como consumidores acessam serviços financeiros e acompanham operações relacionadas ao crédito planejado. Nesse cenário, a Evoy estruturou processos digitais voltados ao acompanhamento de cotas, emissão de informações, atualização cadastral e interação com clientes em ambiente online.

As plataformas digitais permitem que clientes acompanhem informações relacionadas aos grupos de consórcio em tempo real, incluindo dados sobre assembleias, contemplações, pagamentos e evolução contratual. O modelo reduz a necessidade de processos presenciais e centraliza o acesso às informações em ambiente digital.

Além das plataformas de acompanhamento, a companhia também ampliou investimentos em sistemas integrados de gestão operacional. As ferramentas conectam áreas administrativas, comerciais e de atendimento, permitindo maior controle dos processos internos, padronização operacional e monitoramento contínuo de indicadores de desempenho.

Outro foco da empresa está relacionado ao atendimento digital. A ampliação de canais online passou a integrar a estratégia de relacionamento com o cliente, incluindo suporte remoto, comunicação digital e processos de resposta mais rápidos. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento em diferentes regiões do país e otimizar a condução das demandas.

"A tecnologia também contribui para ampliar a previsibilidade operacional e melhorar a organização das informações. Isso impacta diretamente a experiência do cliente, que consegue acessar dados, acompanhar processos e obter suporte de maneira mais rápida", destaca o executivo.

A digitalização também influencia a gestão comercial do setor de consórcios. Ferramentas de análise de dados, integração de informações e automação de processos passaram a apoiar o acompanhamento de indicadores estratégicos e a tomada de decisão dentro da companhia.

Além da ampliação das soluções digitais, a Evoy mantém investimentos em segurança da informação, revisão de processos internos e treinamento das equipes para utilização das ferramentas tecnológicas implementadas na operação. A estratégia busca garantir estabilidade operacional, padronização de processos e consistência no atendimento prestado aos clientes.

A Evoy Administradora de Consórcios atua nacionalmente no segmento de crédito planejado, com operações voltadas a diferentes categorias de consórcios. A companhia vem direcionando sua estratégia para integração tecnológica, fortalecimento dos canais digitais e desenvolvimento de soluções alinhadas às novas demandas do mercado.

"O setor de consórcios passa por um processo de modernização acelerado. Nosso foco é utilizar tecnologia e inovação para construir operações mais acessíveis, eficientes e conectadas ao perfil atual do consumidor, mantendo organização, transparência e capacidade de adaptação aos novos cenários", conclui Marcelo Lucindo.