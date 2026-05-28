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Aftermarket ganha nova parceria estratégica com Sindirepa-SP

Diogo Ferraz Britto Lins realizou uma visita institucional ao Sindirepa-SP a convite do presidente Antonio Carlos Fiola Silva para discutir a evolu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/05/2026 às 11h55
Aftermarket ganha nova parceria estratégica com Sindirepa-SP
Ilson Jr.

No dia 25 de maio de 2026, o empresário Diogo Ferraz Britto Lins realizou uma visita institucional ao Sindirepa-SP a convite do presidente da entidade, Antonio Carlos Fiola Silva, em um encontro voltado ao fortalecimento do diálogo entre representantes do setor de reparação automotiva, indústria de reposição e lideranças empresariais ligadas ao aftermarket nacional.

Durante a visita, Diogo Ferraz Britto Lins também oficializou seu apoio ao Sindirepa-SP como "Empresa Amiga da Oficina", ampliando sua participação institucional junto à principal entidade patronal da reparação automotiva brasileira, responsável pela representação de oficinas mecânicas, centros automotivos, autoelétricas, funilarias e empresas ligadas à cadeia de manutenção e reparação de veículos.

Como parte dessa aproximação institucional, foi anunciado um benefício exclusivo para os associados do Sindirepa-SP: empresas vinculadas à entidade passarão a contar com 10% de desconto nas compras de peças realizadas junto à Racing German Parts.

A iniciativa busca fortalecer o relacionamento com oficinas e empresas da cadeia de reparação automotiva, ampliando o acesso do setor a componentes técnicos voltados principalmente ao segmento de veículos premium e importados.

Segundo informações ligadas ao encontro, a proposta da parceria é contribuir para o fortalecimento do aftermarket nacional por meio da aproximação entre distribuidores, oficinas, entidades representativas e profissionais do setor automotivo.

A reunião teve como foco principal a discussão sobre a evolução do mercado de peças de reposição no Brasil, desenvolvimento técnico do setor, profissionalização da cadeia automotiva e os desafios enfrentados diariamente pelas empresas responsáveis pela manutenção e reparação de veículos em todo o país.

Reconhecido pela atuação no setor de importação, desenvolvimento e distribuição de peças para motores automotivos, Diogo Ferraz Britto Lins vem ampliando sua participação em agendas institucionais ligadas ao fortalecimento do aftermarket brasileiro, especialmente em pautas relacionadas à qualidade técnica, integração entre fabricantes internacionais e adaptação de componentes às condições reais de utilização no Brasil.

Entre os temas discutidos estavam a evolução tecnológica das peças automotivas, a necessidade de qualificação técnica constante das oficinas, os impactos das novas tecnologias embarcadas nos veículos modernos e os desafios relacionados à durabilidade e adaptação de componentes ao clima, combustível e condições operacionais brasileiras.

O encontro também contou com a participação do diretor e engenheiro Ricardo Ramos e de Andreia Arone, braço direito da instituição e responsável pelo relacionamento com os associados da entidade, reforçando a importância da aproximação entre empresas do setor e as oficinas responsáveis pela manutenção da frota brasileira.

A reunião também abordou temas ligados à logística, disponibilidade de componentes, profissionalização do setor e fortalecimento das relações entre fabricantes, distribuidores, oficinas e entidades representativas da reparação automotiva.

Durante o encontro, Diogo Ferraz Britto Lins destacou a importância da aproximação entre empresários e entidades representativas para o avanço técnico e estrutural do mercado automotivo brasileiro.

"O aftermarket brasileiro possui uma importância enorme para a economia nacional e para a mobilidade do país. Discutir evolução técnica, qualidade, desenvolvimento de peças adaptadas para nosso clima e realidade do Brasil e fortalecimento institucional do setor é essencial para garantir um mercado mais preparado para os desafios dos próximos anos. E sem os mecânicos nada disso seria possível. Eles são os protagonistas que movimentam toda essa cadeia do segmento automotivo", afirmou.

Antonio Carlos Fiola Silva também ressaltou a importância da aproximação entre lideranças empresariais e entidades representativas para fortalecer o desenvolvimento técnico, estrutural e institucional do setor de reparação automotiva no Brasil, além de elogiar a atuação de Diogo Ferraz Britto Lins dentro desse nicho específico do mercado automotivo.

A visita reforçou a aproximação entre o setor produtivo e as entidades representativas da reparação automotiva, fortalecendo iniciativas voltadas ao desenvolvimento técnico, integração de mercado e valorização dos profissionais que atuam diariamente na cadeia de reposição automotiva brasileira.

Em um cenário de transformação tecnológica acelerada no setor automotivo, encontros institucionais como esse passam a ter papel estratégico para o desenvolvimento do aftermarket nacional, promovendo integração entre empresas, oficinas, distribuidores e entidades responsáveis pela representação e fortalecimento do segmento no país.

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