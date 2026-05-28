Compañia Antonio Gades se apresenta no Brasil em junho

Reconhecida internacionalmente como uma das principais referências da dança espanhola e do flamenco, a Compañía Antonio Gades retorna ao Brasil em junho de 2026, trazendo duas importantes obras de seu repertório: Bodas de Sangue, obra que mostrou o flamenco em linguagem dramática, e Suite Flamenca, síntese coreográfica que revela a arquitetura estética da tradição sob a linguagem concebida por Antonio Gades.

Bodas de Sangre foi criada há 50 anos por Antonio Gades e mostrou o flamenco como linguagem capaz de narrar histórias, estabelecendo um diálogo natural entre dança, teatro e vanguarda. Um dos mais importantes textos da dramaturgia espanhola, pertence à trilogia que se completa com "Yerma" e "A Casa de Bernarda Alba", do poeta, dramaturgo e escritor Federico Garcia Lorca. Estreou em 1974 na Itália e em 1981, em colaboração com o diretor de cinema Carlos Saura, foi transformado em filme de grande sucesso.

Suite Flamenca reúne sete performances que destacam a estética da dança flamenca, incluindo solos, duos e danças de grupo — Soleá, Soleá por Bulerías, Farruca, Zapateado, Tanguillo, Tangos de Málaga e Rumba — todas as facetas do gênero, dentro da perspectiva de Antonio Gades.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Repsol Sinopec Brasil, a turnê é uma realização da DELLARTE, em parceria com o Ministério da Cultura e Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.

No Rio de Janeiro, as apresentações acontecem no Theatro Municipal nos dias 19, 20 e 21 de junho. Em São Paulo, a temporada será no Teatro Bradesco, nos dias 23 e 24 de junho.

Compañia Antonio Gades

A Compañia Antonio Gades é uma das maiores referências da dança espanhola e do flamenco e a principal depositária do repertório coreográfico de Antonio Gades, levando aos palcos do mundo inteiro títulos como Bodas de Sangre, Fuenteovejuna, Suite Flamenca, Fuego e Carmen, entre outros.

Sob a direção artística de Stella Arauzo, durante muitos anos a primeira bailarina ao lado de Gades, o grupo reúne várias gerações de artistas formados em seu estilo, comprometidos com a transmissão fiel de seu legado.

Essa continuidade foi possível graças ao trabalho da Fundação Antonio Gades, criada em 2004, para preservar e difundir o legado do coreógrafo. A fundação impulsiona o trabalho da companhia e desenvolve iniciativas paralelas, como cursos de formação, publicações, exposições, concursos e a formação de um valioso arquivo documental.

Antonio Gades

Antonio Gades é uma referência no panorama da dança e do teatro europeu do século XX. Bailarino, coreógrafo e intelectual da dança, Antonio Gades buscou, com sua obra, restituir a essência de cada passo definido pela tradição, pelo folclore e pelo povo.

Seu maior feito foi transformar o flamenco em uma arte dramática, teatralizando suas coreografias e recusando o aspecto exibicionista e gratuitamente virtuoso. Gades tinha uma visão inclusiva da dança: "As pessoas pensam que para dançar é preciso ser jovem, bonito, alto, magro. De jeito nenhum, é assim. Dançar é expressar um sentimento e qualquer um pode fazer isso. Provavelmente uma das razões pelas quais a nossa companhia tem tanto sucesso é porque ela é verdadeiramente humana. Não é uma companhia que dança, é um povo que dança".

Seu encontro, em 1981, com o cineasta Carlos Saura foi decisivo para a difusão internacional de suas coreografias. Juntos levaram ao cinema Bodas de Sangre (1981), adaptação da coreografia criada em 1974, que alcançou repercussão mundial. A parceria seguiu com Carmen (1983) e El amor brujo (1986), formando a chamada trilogia flamenca de Saura, que consolidou o flamenco como linguagem cinematográfica e ampliou decisivamente sua projeção em todo o mundo.

Gades concebeu ainda Fuego, versão coreográfica de El amor brujo, e, posteriormente, Fuenteovejuna (1994), considerado por muitos críticos como o auge de sua trajetória artística. Esta seria sua última grande obra. Antonio Gades faleceu em 2004 e suas cinzas repousam no Mausoléu dos Heróis do Segundo Frente Oriental, em Cuba.

Rio de Janeiro

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

19/06/2026 - 19h (sexta-feira)

20/06/2026 - 20h (sábado)

21/06/2026 - 15h (domingo)

Preços a partir de R$ 50

Vendas em FEVERUP

Classificação: 10 anos

São Paulo

Local: Teatro Bradesco

23/06/2026 – 20h30 (terça-feira)

24/06/2026 – 20h30 (quarta-feira)

Preços a partir de R$ 50

Vendas em UHUU!

Classificação: 10 anos

Sobre o Circuito Cultural Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros, considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento e para o convívio social. Neste sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de ter patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos na área de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas. Dentre as atrações incentivadas, destacam-se os musicais "Bibi - Uma Vida em Musical", "Bem Sertanejo", "Les Misérables", "70´Década do Divino Maravilhoso", "Cinderela", "O Fantasma da Ópera", "A Cor Púrpura" e "Conserto para Dois", além da exposição "Mickey 90 Anos".

Sobre a DELLARTE

Uma das maiores produtoras de soluções e eventos culturais do país, atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há mais de 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo-Yo Ma, City of Birmingham Symphony Orchestra com Sir Simon Rattle, New York Philharmonic com Kurt Masur, Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Cia Joaquim Cortez, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e Chick Corea são alguns dos nomes que já se apresentaram no Brasil pelas mãos da Dellarte.