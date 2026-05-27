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Ping, jitter e perda de pacotes afetam qualidade da internet

Indicadores de latência, variação e perda de pacotes — ping, jitter e packet loss — são determinantes para a experiência em jogos online, videoconf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/05/2026 às 16h02
Ping, jitter e perda de pacotes afetam qualidade da internet
Noping

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou parâmetros de referência que consideram latência (ping) até 80 ms, jitter até 40 ms e perda de pacotes limitada a 2 % para avaliar a estabilidade das conexões de internet no país. Esses indicadores são analisados em ambientes domésticos e corporativos, tanto em redes fixas quanto móveis, e influenciam diretamente a performance de aplicações que exigem comunicação em tempo real.

Em situações de pico de uso, oscilações de rota e instabilidade de sinal podem elevar os valores de ping, jitter e packet loss, comprometendo a experiência do usuário mesmo quando a velocidade contratada supera 100 Mbps. Estudos da Cisco apontam que, em redes de alta velocidade, a latência média pode ainda ultrapassar 100 ms em horários de maior demanda, enquanto pesquisas acadêmicas demonstram correlação entre jitter acima de 30 ms e interrupções perceptíveis em videoconferências.

O ping mede o tempo que um pacote leva para percorrer a rota entre o dispositivo do usuário e o servidor, sendo expresso em milissegundos (ms). Valores inferiores a 50 ms são geralmente considerados adequados para jogos online, enquanto valores superiores podem gerar atrasos nos comandos e movimentos irregulares.

O jitter representa a variação desse tempo ao longo de múltiplas transmissões. Mesmo conexões com baixa latência podem apresentar degradação se a variação for alta, provocando cortes de áudio, travamentos de vídeo e dessíncronia entre voz e imagem em chamadas de vídeo.

A perda de pacotes (packet loss) ocorre quando fragmentos de dados não chegam ao destino. Uma taxa de perda acima de 2% pode resultar em desconexões, falhas de comando e redução de qualidade em transmissões ao vivo.

Especialistas de redes recomendam o uso de ferramentas como Speedtest, WinMTR, ping e traceroute para diagnosticar esses indicadores. Relatórios técnicos da Cisco confirmam que jitter e perda de pacotes têm impacto direto em aplicações sensíveis à latência, como plataformas de trading, serviços de telemedicina e jogos competitivos.

Para mitigar esses problemas, tecnologias de multiconexão, agregação de links e roteamento dinâmico têm sido adotadas por provedores e usuários avançados. Essas soluções distribuem o tráfego por múltiplas rotas simultâneas, reduzindo oscilações e aumentando a redundância na entrega de dados.

Empresas brasileiras, como a NoPing, oferecem plataformas que utilizam roteamento inteligente e agregação de links para otimizar a conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. A plataforma disponibiliza período de teste gratuito para novos usuários, conforme informações divulgadas pela própria empresa.

"Sabemos a importância de ter um bom ping dentro dos jogos online, por isso nosso serviço ajuda as pessoas a melhorarem a experiência delas dentro desses jogos", afirma Thiago Alves, CMO da NoPing.

A compreensão dos indicadores ping, jitter e packet loss permite que usuários e provedores identifiquem gargalos de desempenho e adotem medidas corretivas, contribuindo para uma internet mais estável e adequada às exigências de aplicações em tempo real.

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