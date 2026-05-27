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IA financeira ganha espaço frente a barreiras no Brasil

A Tradar usa inteligência artificial conectada a dados oficiais para aproximar investidores de informações mais confiáveis e atualizadas em um cená...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/05/2026 às 13h42
IA financeira ganha espaço frente a barreiras no Brasil
Tradar

O uso de inteligência artificial no mercado financeiro ganha relevância em um momento em que parte expressiva dos brasileiros ainda enfrenta dificuldade para transformar dinheiro poupado em investimento. Uma reportagem do Valor Investe, com base no levantamento "Raio-X do Investidor", do Google, apontou que dois em cada três brasileiros que conseguem economizar não investem o dinheiro.

O levantamento também indica barreiras de confiança e compreensão. Segundo dados publicados pelo InfoMoney, 43% dos brasileiros têm receio de fraudes e golpes, 39% dizem ter dificuldade para entender os produtos disponíveis e 30% consideram a linguagem técnica uma barreira.

Esse cenário reforça uma discussão sobre o papel da tecnologia na educação e na organização financeira. Em aplicações ligadas a investimentos, a utilidade da inteligência artificial depende não apenas da capacidade de responder perguntas em linguagem natural, mas também da qualidade, atualização e rastreabilidade dos dados usados nas respostas.

Para Joseandro Luiz, fundador da Tradar e engenheiro de software com mestrado em inteligência artificial, a origem dos dados é um ponto central para aplicações financeiras. "Em tecnologia financeira, a origem dos dados é tão importante quanto a resposta gerada pela inteligência artificial", afirma.

Modelos generalistas de inteligência artificial, como ChatGPT e Claude, podem explicar conceitos financeiros amplos, mas nem sempre estão conectados ao contexto específico do investidor, à composição de sua carteira ou a bases atualizadas do mercado brasileiro. Plataformas verticais, por outro lado, buscam atender a essa lacuna ao combinar linguagem acessível com dados estruturados, fontes oficiais e informações verificáveis.

Nesse contexto, a Tradar, lançada oficialmente em março de 2026, combina dados da B3, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e Banco Central com recursos de inteligência artificial voltados à análise da bolsa brasileira. A plataforma reúne informações sobre ações, indicadores financeiros, portfólio, documentos regulatórios e métricas de mercado, com o objetivo de organizar dados técnicos em uma experiência mais compreensível para investidores pessoa física.

A proposta se insere em um mercado que já demonstra avanço no acesso a produtos financeiros, mas ainda apresenta distância entre acesso, compreensão e tomada de decisão. Dados da B3 mostram que a renda fixa ultrapassou 100,2 milhões de CPFs no segundo trimestre de 2025, enquanto a renda variável reunia 5,4 milhões de investidores no mesmo período.

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