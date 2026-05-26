Quarta, 27 de Maio de 2026
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saturação digital reduz atenção de jovens e gera alerta

Erosão da atenção compromete o aprendizado profundo e a saúde mental dos estudantes; especialistas defendem estratégias para reverter o impacto dos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/05/2026 às 13h30
Saturação digital reduz atenção de jovens e gera alerta
Divulgação/Freepik

O fenômeno é silencioso, mas os sintomas são nítidos em qualquer sala de aula ou mesa de jantar: a dificuldade de manter o foco em uma única tarefa por mais de alguns minutos. O que antes era visto como uma característica da "agilidade digital" da Geração Z, agora é diagnosticado por especialistas como uma crise de saturação cognitiva. No Brasil, o debate ganha urgência à medida que educadores e psicólogos observam uma mudança na estrutura do pensamento dos jovens.

Para especialistas como Gabriel Milaré, coordenador pedagógico do Grupo Salta Educação, e Daniel Moraes, coordenador do Laboratório Inteligência de Vida (LIV), o desafio pedagógico de 2026 transcende o conteúdo didático. "Estamos em uma luta diária para reconstruir a musculatura cerebral dos alunos. A exposição constante a estímulos rápidos e fragmentados criou uma ‘erosão da atenção’, na qual atividades que exigem fôlego mental, como a leitura de um livro denso ou a resolução de um problema complexo, tornaram-se barreiras difíceis", pontuam.

Pela primeira vez em décadas, estudos apontam que a capacidade cognitiva das novas gerações pode estar estagnada ou diminuindo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, fenômeno conhecido como Efeito Flynn Reverso. Esses estudos sugerem que a saturação por telas e a redução do tempo dedicado à leitura profunda e ao raciocínio lógico-formal são fatores determinantes.

"O cérebro é adaptável. Se ele é treinado apenas para o scroll infinito e para recompensas de dopamina imediata, ele perde a capacidade de processamento profundo. Na prática, o que vemos é um aluno que entende a superfície de muitos assuntos, mas tem dificuldade em conectar os pontos e construir um pensamento crítico autoral", explica o coordenador pedagógico.

A questão, contudo, não é apenas acadêmica; é comportamental e química. A entrada de um olhar psicológico no ambiente escolar tornou-se vital. Segundo Daniel Moraes, o excesso de telas interfere diretamente na formação do córtex pré-frontal, área responsável pelo controle de impulsos e tomada de decisões.

"O algoritmo treinou os cérebros para o imediatismo do scroll, mas o aprendizado profundo exige o atrito do erro e a tolerância à frustração. A escola só se torna um contraponto real a essa saturação digital quando deixa de apostar em ações espontâneas e assume a intencionalidade pedagógica como estratégia de aprendizagem emocional. É preciso trazer para o centro do desenho curricular caminhos possíveis contra a pressa invisível: um espaço planejado e seguro em que reconstruir a atenção não é um acessório, mas a base para o estudante aprender a navegar na sua própria complexidade", acentua ele.

Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil corroboram essa preocupação. O estudo indica que o uso excessivo de telas está intrinsecamente ligado a distúrbios de sono e transtornos de ansiedade em menores de 18 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) também tem sido enfática ao alertar sobre a necessidade de "desintoxicação digital" para preservar a saúde mental e o desenvolvimento visual e cognitivo.

Diante deste cenário, instituições como as do Grupo Salta estão resgatando práticas que priorizam a "resistência cognitiva". O objetivo é transformar a escola em um espaço de desaceleração seletiva. "A escola deve ser o contraponto ao algoritmo", defende Gabriel Milaré. "Isso envolve desde o banimento do uso recreativo de celulares até a implementação de metodologias que exigem que o aluno seja o protagonista da investigação, e não apenas um receptor passivo de informação. Precisamos ensinar o jovem a retomar o controle de sua própria atenção", complementa.

Por meio de programas socioemocionais, como o LIV (Laboratório de Inteligência de Vida), e do letramento digital presente no Dia Lab, o foco mudou: os resultados preliminares de escolas que adotaram essas intervenções apontam para melhora na capacidade de concentração dos alunos em avaliações de longa duração, como o Enem e a Fuvest. Embora ainda não haja dados conclusivos sobre impacto em larga escala, os indicadores sugerem que a atenção sustentada está se tornando um diferencial competitivo no mercado de trabalho.

Assim, o debate sobre saturação digital e atenção juvenil segue em expansão, buscando equilibrar o uso da tecnologia com estratégias que favoreçam o desenvolvimento cognitivo integral.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 6 horas

IA se torna aliada dos jovens em início de carreira

Treinar para entrevistas, se preparar para conversas difíceis e até checar se a roupa está adequada: a tecnologia ajuda a impulsionar o início da v...

 Tramontina
Tecnologia Há 8 horas

Tramontina diversifica atuação em alumínio

Empresa amplia capacidade industrial com investimentos em automação e usinagem de precisão

 Shutterstock
Tecnologia Há 8 horas

Mercado de trabalho amplia busca por gestores de IA

Com a expansão da inteligência artificial nas empresas, cresce a procura por profissionais capazes de unir gestão, estratégia e conhecimento tecnol...

 Divulgação/Shutterstock
Tecnologia Há 9 horas

NR-1: tecnologia pode ajudar RHs a prevenir riscos

Especialista da TOTVS mapeou práticas e diretrizes que ajudam empresas a estruturar a prevenção de riscos psicossociais e melhorar a experiência do...

 Divulgação Ikonn
Tecnologia Há 10 horas

Empresas enfrentam desafios ao criar plataformas próprias

Especialista da Ikonn explica como o desenvolvimento interno de sistemas de rastreamento pode gerar custos elevados, dívidas técnicas e riscos oper...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.72 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Quinta
22°
Sexta
24° 12°
Sábado
24° 13°
Domingo
23° 14°
Segunda
20° 12°
Últimas notícias
Economia Há 3 horas

Frente parlamentar cria projeto contra anúncio e patrocínio das bets
Economia Há 3 horas

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula e vai a R$ 6 milhões
Acidente Há 4 horas

Tragédia na RSC-472: Homem morre atropelado após descer de carro com pane mecânica em Tenente Portela
Câmara Há 4 horas

Comissão especial pode votar parecer sobre o fim da escala 6x1 nesta quarta-feira
Senado Federal Há 4 horas

Mourão contesta o programa Desenrola e cobra apoio ao agronegócio do RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,03 -0,01%
Euro
R$ 5,86 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,532,49 -0,43%
Ibovespa
176,589,03 pts -0.69%
Mega-Sena
Concurso 3011 (26/05/26)
02
05
27
36
40
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7035 (26/05/26)
14
15
48
58
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3695 (26/05/26)
01
02
03
04
06
08
09
13
15
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias