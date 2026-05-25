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Resultados de recursos do Enem 2026 já estão disponíveis

Candidatos devem consultar na Página do Participante

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/05/2026 às 15h12
Resultados de recursos do Enem 2026 já estão disponíveis
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O resultado final dos recursos apresentados contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já está disponível na Página do Participante .

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também divulgou nesta segunda-feira (25) os resultados dos recursos dos participantes do Enem 2025 que justificaram ausência nos dias das provas.

Para consultar o resultado final, é preciso entrar com login da conta da plataforma Gov.br.

O Inep alerta que não enviará qualquer tipo de correspondência à residência do participante para informar o resultado da justificativa de ausência no Enem 2025 ou da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2026.

Inscrição

As inscrições para o Enem 2026 estarão abertas desde esta segunda-feira até 5 de junho .

O Inep lembra que, mesmo os candidatos que tiveram o pedido de isenção aprovado, precisam acessar o sistema do Inep para confirmar sua participação no exame.

O candidato que teve seu pedido de isenção negado em definitivo ou a justificativa de ausência reprovada deverá se inscrever, conforme regras do edital do Enem 2026 .

Taxa de inscrição

Os candidatos que tiveram os recursos negados também precisam pagar a taxa de inscrição no exame no valor de R$ 85.

O pagamento até 10 de junho pode ser via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto.

A inscrição somente será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil.

A aplicação das provas do Enem está agendada para os domingos 8 e 15 de novembro.

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