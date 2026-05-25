ATUALIZADO: Identificado homem que morreu em acidente com colheitadeira no interior de Campo Novo

Foi identificado como Joceli Saviczki, de 52 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trabalho ocorrido na tarde deste domingo (24), na localidade de Pasta Mecânica, interior de Campo Novo.

Conforme as informações apuradas, a vítima realizava serviços de colheita em sua propriedade quando a colheitadeira apresentou problemas mecânicos. Ao tentar verificar a situação e entrar no graneleiro da máquina, Joceli teria sido puxado pelo caracol do equipamento, sofrendo ferimentos gravíssimos.

Uma ambulância da Prefeitura de Campo Novo foi acionada para atender a ocorrência. Entretanto, quando a equipe chegou ao local, o homem já estava sem vida em razão da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil esteve no local realizando os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

A tragédia causou forte comoção entre moradores da comunidade do interior do município.