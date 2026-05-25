ATUALIZADO: Identificado homem que morreu em acidente com colheitadeira no interior de Campo Novo
Joceli Saviczki, de 52 anos, sofreu ferimentos graves durante trabalho em propriedade rural na localidade de Pasta Mecânica
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Observador Regional
25/05/2026 às 07h00
Foi identificado como Joceli Saviczki, de 52 anos, o homem que morreu em um grave acidente de trabalho ocorrido na tarde deste domingo (24), na localidade de Pasta Mecânica, interior de Campo Novo.
Conforme as informações apuradas, a vítima realizava serviços de colheita em sua propriedade quando a colheitadeira apresentou problemas mecânicos. Ao tentar verificar a situação e entrar no graneleiro da máquina, Joceli teria sido puxado pelo caracol do equipamento, sofrendo ferimentos gravíssimos.
Uma ambulância da Prefeitura de Campo Novo foi acionada para atender a ocorrência. Entretanto, quando a equipe chegou ao local, o homem já estava sem vida em razão da gravidade dos ferimentos.
A Polícia Civil esteve no local realizando os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.
A tragédia causou forte comoção entre moradores da comunidade do interior do município.
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