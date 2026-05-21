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Clínica-escola de fisioterapia inicia atividades com atendimentos à população em Itapiranga

Estrutura da UCEFF passa a oferecer serviços em diversas áreas da fisioterapia, unindo formação acadêmica e apoio à rede pública de saúde

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - com informaçãoes Assessoria de imprensa / UCEFF Itapiranga
21/05/2026 às 15h31
Clínica-escola de fisioterapia inicia atividades com atendimentos à população em Itapiranga
(Foto: Assessoria de imprensa / UCEFF Itapiranga )

No dia 11 de maio, a Clínica-Escola de Fisioterapia da UCEFF Itapiranga começou a realizar atendimentos voltados à comunidade regional. A iniciativa amplia a atuação social da instituição e disponibiliza serviços especializados para moradores de Itapiranga e municípios vizinhos.

O espaço oferece acompanhamento em diferentes áreas da fisioterapia, incluindo tratamentos neurológicos, ortopédicos, reumatológicos, pediátricos, esportivos e voltados à saúde da mulher. Os procedimentos são conduzidos por estudantes em período de estágio supervisionado, sempre com acompanhamento de professores fisioterapeutas habilitados junto ao conselho profissional da categoria.

De acordo com a coordenação do curso, a experiência prática é fundamental para a formação acadêmica dos futuros profissionais, permitindo contato direto com pacientes, rotinas clínicas e diferentes tipos de diagnósticos. Além do aprendizado dos estudantes, a proposta também busca ampliar o acesso da população a atendimentos fisioterapêuticos de qualidade.

A coordenadora do curso de Fisioterapia da UCEFF Itapiranga, Rosária Gallo, destacou ainda que o trabalho desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde contribui para diminuir a demanda reprimida por tratamentos na rede pública, agilizando o encaminhamento de pacientes.

Os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h30. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp, através do número (49) 3678-8789.

 

 

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