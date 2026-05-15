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Ciclo de formação oferece qualificação gratuita para artistas

Projeto reúne oficinas de circo e atividades formativas com mais de 150 vagas gratuitas em Santa Catarina

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 19h52
Ciclo de formação oferece qualificação gratuita para artistas
Circocan

O Circocan – Escola Internacional de Circo realiza, entre os dias 16 e 24 de maio, em Florianópolis (SC), um ciclo de formação voltado à qualificação de artistas e professores de diferentes linguagens artísticas. A programação contará com oficinas gratuitas e atividades de aprofundamento em modalidades circenses.

O projeto é realizado com recursos do edital Elisabete Anderle e prevê mais de 60 horas de formação em oito modalidades do circo, além da oferta de mais de 150 vagas gratuitas para participantes selecionados.

As atividades serão realizadas no Jurerê Sports Center, localizado no Norte da Ilha. Segundo a organização, o processo seletivo recebeu mais de 270 inscrições de profissionais de diferentes regiões de Santa Catarina, incluindo artistas das áreas de circo, teatro, dança, música e outras expressões artísticas.

A formação será conduzida por profissionais com experiência nacional e internacional nas áreas de circo e dança, incluindo atuação em companhias artísticas dentro e fora do Brasil.

De acordo com o coordenador do projeto, Pedro Mello e Cruz, a iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional para artistas que já atuam no mercado cultural.

O Circocan atua desde 2003 na formação profissional em circo e é certificado pelo Ministério da Cultura como Escola Livre de Formação em Arte e Cultura. A instituição mantém parcerias e colaborações com organizações nacionais e internacionais ligadas às áreas de arte, educação e desenvolvimento humano.

Serviço:

Evento: Ciclo de Formação em Circo

Data: 16 a 24 de maio

Local: Jurerê Sports Center – Av. dos Dourados, 481 – Florianópolis (SC)

Informações: [email protected] | (48) 99113-4990

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