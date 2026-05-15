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CPI instaurada pela Câmara de Tenente Portela realiza primeira reunião

Comissão vai investigar cobranças nas contas de água, qualidade do abastecimento, execução de obras, atendimento ao público e cumprimento de contratos no município. A próxima reunião está marcado para o dia 21 de Maio

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
15/05/2026 às 11h08
CPI instaurada pela Câmara de Tenente Portela realiza primeira reunião
(Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Tenente Portela instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades relacionadas aos serviços de saneamento básico prestados pela Corsan/Aegea no município.

O pedido foi protocolado pelo vereador Luciano Berta Filipin e contou com as assinaturas dos vereadores Mauro José Ludwig, Luíza da Silva Barth e Elisangela Bergethi.

Durante a primeira reunião da comissão, realizada no dia 14, foi definida a composição da mesa diretora da CPI. A presidência ficou com Luciano Berta, a vice-presidência com Itomar Ortolan e a relatoria com Elisangela Bergethi.

Conforme o requerimento apresentado, a comissão irá apurar possíveis irregularidades relacionadas às cobranças nas contas de água, suspeitas de erros na leitura de hidrômetros, falhas no atendimento ao público, alterações na coloração e qualidade da água fornecida, além da falta de abastecimento em bairros e localidades do município.

A CPI também deverá analisar a execução de obras e intervenções em vias públicas, incluindo situações relacionadas à ausência de cronograma, planejamento, sinalização e recomposição das vias após os serviços realizados.

Outro ponto previsto é a verificação do cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, das metas previstas no Novo Marco do Saneamento e das cláusulas do contrato firmado entre o município e a concessionária.

Além disso, a comissão pretende investigar possíveis falhas na fiscalização do contrato por parte do Poder Público Municipal.

Entre os objetivos da CPI estão a análise da regularidade das cobranças de tarifas de água e esgoto, a apuração de procedimentos adotados na leitura de hidrômetros, a avaliação da qualidade do atendimento prestado aos consumidores e a investigação da qualidade da água fornecida à população.

A comissão também irá verificar as causas das interrupções no abastecimento de água, avaliar a execução das obras realizadas pela concessionária e analisar eventuais descumprimentos contratuais e obrigações previstas na legislação federal do saneamento básico.

A próxima reunião da CPI está marcada para o dia 21 de maio de 2026, quando deverá ser entregue o requerimento oficial e apresentadas as oitivas previstas na primeira pauta de trabalhos.

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