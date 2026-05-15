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Projeto Escola+ do governo do Estado é selecionado para evento mundial de tecnologia em construção

O projeto Escola+ , desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), foi selecionado para ser apresentado no Au...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/05/2026 às 11h25
Projeto Escola+ do governo do Estado é selecionado para evento mundial de tecnologia em construção
Novo conceito arquitetônico moderniza padrão das escolas estaduais, reduz impactos ambientais e qualifica infraestrutura -Foto: Divulgação SOP

O projeto Escola+ , desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), foi selecionado para ser apresentado no Autodesk University 2026, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia aplicada à arquitetura, engenharia, construção e operação, que ocorrerá de 15 a 17 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A iniciativa está entre as seis brasileiras escolhidas para o encontro e é a única do setor público nacional.

“Temos uma busca permanente por qualidade, inovação, eficiência e criatividade nos projetos desenvolvidos pela SOP. O Escola+ nasceu nesse contexto e reflete o compromisso deste governo com a educação e com o futuro. Não se trata de uma iniciativa pontual, mas de um legado que deixamos para o Rio Grande do Sul. Ter esse reconhecimento em nível internacional nos dá mais uma chancela para o projeto que está qualificando as escolas do Estado”, afirma a titular da SOP, Izabel Matte.

Houve 2.943 inscritos e 486 selecionados, entre os quais 183 trabalhos submetidos pelo Brasil. A SOP será representada pelas arquitetas da Divisão de Padronização da Informação da Construção, Gabriela Fiuza e Júlia Akemi. As profissionais farão uma palestra sobre o projeto e os conceitos que tornaram a iniciativa referência na padronização das escolas estaduais.

"A aprovação da submissão da proposta no Autodesk University evidencia a relevância e a qualidade do trabalho desenvolvido pela secretaria. O projeto Escola+ contou com a contribuição de diversos técnicos, refletindo um esforço coletivo que deve ser motivo de orgulho para todos os profissionais envolvidos," ressalta Gabriela.

Nova forma de pensar e construir

Por meio de uma identidade padrão, de soluções ecológicas e ágeis de construção e de modelos resilientes de instalações, o Escola+ estabelece uma nova forma de pensar e construir. Os ambientes são produzidos em uma fábrica, fora do canteiro de obras, e transportados para montagem na área onde ocorre a conexão deles. Os módulos se adaptam a diferentes terrenos e necessidades, causam menos impactos ambientais e reduzem a geração de resíduos. Além disso, o projeto estabelece parâmetros visuais e construtivos replicáveis, permitindo a identificação das escolas como pertencentes à Rede Estadual.

Gravataí recebe a primeira escola construída integralmente no modelo Escola+ e prevê prédio escolar, quadra e ginásio -Foto: Divulgação SOP
Gravataí recebe a primeira escola construída integralmente no modelo Escola+ e prevê prédio escolar, quadra e ginásio -Foto: Divulgação SOP

Em fevereiro, teve início a construção no loteamento Breno Garcia, em Gravataí, da primeira escola totalmente concebida dentro do conceito do Escola+ . Com um investimento de R$ 37,4 milhões, serão edificados um prédio, uma quadra descoberta e um ginásio esportivo, totalizando 7,5 mil metros quadrados. O ginásio desenvolvido no âmbito do Escola+ também poderá abrigar até 80 pessoas em situações de crise, como eventos meteorológicos adversos, contando com banheiros e refeitório.

O reconhecimento internacional se soma à projeção que o projeto já havia alcançado no âmbito nacional. Em agosto de 2025, os seus conceitos foram homologados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , passando a integrar o acervo do Ministério da Educação. Com isso, qualquer Estado e município pode construir uma escola conforme os princípios elaborados pelo corpo técnico da SOP. É a primeira vez que um projeto gaúcho passa a integrar o acervo do FNDE.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

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