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Entidades sociais recebem R$ 4,4 milhões em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha

Entidades sociais com atuação no Rio Grande do Sul receberam um impulso para a manutenção de suas atividades: a Secretaria da Fazenda (Sefaz) encam...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/05/2026 às 11h25
Entidades sociais recebem R$ 4,4 milhões em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha
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Entidades sociais com atuação no Rio Grande do Sul receberam um impulso para a manutenção de suas atividades: a Secretaria da Fazenda (Sefaz) encaminhou R$ 4,45 milhões a mais de 2 mil instituições que atuam nas áreas de assistência social, defesa e proteção dos animais, educação e saúde. Esse é o chamado mecanismo de solidariedade, em que cidadãos participantes do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) indicam os nomes de entidades para receber valores em dinheiro.

Dentre os locais beneficiados, estão escolas, hospitais, abrigos de animais e casas de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. O último repasse, feito na primeira semana de maio, é referente à etapa 85, que abrange o último trimestre de 2025. Os valores por estabelecimento, por região, por município e por área de atuação podem ser conferidos neste endereço .

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O orçamento de cada trimestre para o mecanismo de solidariedade é de R$ 5,25 milhões. No entanto, para garantir o bom uso dos recursos públicos, só recebem os valores as instituições com situação regular, cadastro atualizado e prestação de contas em dia. Na etapa 85, um total de 351 organizações teve o pagamento bloqueado – ele poderá ser feito após a regularização.

Apoios aumentam

O mecanismo de solidariedade consolida a parceria entre a Sefaz e a sociedade por meio do NFG. São os cidadãos inscritos no programa que indicam as instituições para receberem recursos financeiros, podendo escolher mais de uma. Para isso, basta fazer login no site e clicar em “Minha conta” e, em seguida, em “Escolha entidade”, no menu superior. É possível selecionar até cinco. Ao fazer a opção, a pessoa se torna uma apoiadora.

Na etapa 85, foram registrados 8,12 milhões de apoiadores – crescimento significativo em relação ao trimestre anterior, que teve 7,85 milhões. Os números indicam que a expansão da base de apoiadores não decorre necessariamente de novos cadastros de usuários, mas, sim, do retorno de organizações que estavam suspensas. Como cada pessoa pode indicar até cinco entidades, o sistema volta a contabilizar os vínculos e os pontos gerados por eles assim que a instituição regulariza sua situação.

Para que as entidades de fato sejam contempladas com recursos financeiros, não basta clicar para apoiar: é preciso que os cidadãos peçam CPF nas notas fiscais de suas compras. Essa atitude se converte em pontos para os estabelecimentos escolhidos. Além disso, as instituições podem somar pontuações extras de outras formas: divulgando o NFG em eventos e postando no Mural Social do programa, espaço onde podem compartilhar mensagens sobre resultados ou sobre aquisições possibilitadas pelos repasses.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

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