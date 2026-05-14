Iniciativa global, Japan House apresenta Japão para o mundo

Em maio, a Japan House São Paulo (JHSP) completa nove anos de abertura ao público como parte de uma iniciativa internacional com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre a cultura japonesa da atualidade fora do território japonês. Com unidades-irmãs em Londres e Los Angeles, o projeto atua de forma independente em cada localidade, com programações próprias que dialogam com os contextos e culturas locais, mas integra uma estrutura conectada com exposições que itineram entre elas.

A proposta se materializa não apenas no conteúdo apresentado, que abrange temas como arte, gastronomia, literatura, tecnologia, design e atividades educativas, mas também na forma como esses espaços são concebidos e ocupados, com projetos arquitetônicos que traduzem valores centrais da cultura japonesa, como precisão, equilíbrio, uso consciente de materiais e atenção aos detalhes.

No contexto brasileiro, a Japan House São Paulo se tornou, desde sua abertura em 2017, um dos principais polos de difusão da cultura japonesa na América Latina. O projeto arquitetônico do arquiteto japonês Kengo Kuma e da FGMG Arquitetos oferece um vislumbre da cultura nipônica em um dos locais mais movimentados da cidade: a Avenida Paulista. Com uma programação multidisciplinar, o espaço é internamente delimitado por divisórias móveis feitas de metal e washi (papel artesanal fino e translúcido), que destacam os espaços expositivos, que já abrigaram mais de 55 exposições, assim como os ambientes do café e restaurante Aizomê, da Chef Telma Shimizu, as salas de seminário e o espaço literário, com mais de dois mil títulos. Além das atividades presenciais, a JHSP ainda oferece iniciativas no ambiente digital e projetos voltados à acessibilidade.

Nos Estados Unidos, a Japan House Los Angeles propõe um diálogo com o contexto cultural da Costa Oeste, por meio de uma programação que articula arte, design, tecnologia e cultura pop, refletindo os interesses do público local. Situada no complexo Ovation Hollywood, a unidade atua como ponto de contato entre a produção japonesa e a cena cultural norte-americana.

Na Europa, a Japan House Londres se estabelece como um espaço de encontro entre tradição e contemporaneidade. Localizada em um edifício histórico na Kensington High Street, combina elementos contemporâneos com a preservação da arquitetura original. Com exposições que frequentemente destacam o artesanato japonês e sua relação com processos manuais, materiais naturais e técnicas transmitidas entre gerações, a unidade atrai um público diverso em um dos principais polos culturais do Reino Unido.

Em comum, as três Japan Houses compartilham uma abordagem curatorial que busca apresentar o Japão a partir de perspectivas menos óbvias e incentivar uma relação mais próxima com seus repertórios culturais. Ao longo dos anos, artistas, arquitetos e designers de reconhecimento internacional vêm contribuindo com exposições e projetos que evidenciam a diversidade da produção japonesa em diferentes áreas.

Ao completar nove anos no Brasil, marco inaugural da iniciativa global, a Japan House reafirma a relevância de um modelo que articula presença física, programação multidisciplinar e diálogo intercultural em escala internacional. Ao mesmo tempo em que expande sua atuação, a instituição consolida sua unidade brasileira como referência na difusão da cultura japonesa contemporânea, acompanhando as transformações do mundo atual enquanto mantém viva a conexão com saberes e práticas que atravessam gerações.

Serviço:

Japan House São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 52 – andar térreo – Bela Vista, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Japan House Los Angeles

Endereço: Ovation Hollywood - 6801 Hollywood Boulevard, Level 2 & Level 5 – Los Angeles, CA 90028

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 19h; sábados e domingos, das 11h às 20h

Entrada gratuita

Japan House London

Endereço: 101-111 Kensington High Street - London, W8 5SA

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 12h às 18h

Entrada gratuita