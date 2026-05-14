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Talk show Business Rock estreia na grade do SBT

Programa de empreendedorismo e cultura musical chega à TV aberta pela afiliada Prime TV

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 22h26
Talk show Business Rock estreia na grade do SBT
Créditos: Business Rock

O talk show Business Rock, idealizado como um projeto de empreendedorismo e inovação, alcançou uma nova etapa em sua trajetória. Fruto de dedicação e persistência, o projeto que nasceu de um sonho do apresentador Sandro Ari (Sandrão) passa a ser exibido aos domingos na grade do SBT, pela afiliada Prime TV, como parte do programa A Fonte em Foco.

A conquista representa não apenas o esforço da equipe Business Rock, mas também o apoio de parceiros e colaboradores que acompanharam o desenvolvimento da iniciativa ao longo dos anos, marcando o início de um novo capítulo, com a expectativa de ampliar o alcance, além de consolidar o espaço do programa na televisão aberta.

Segundo o apresentador Sandrão, "esse projeto sempre foi um sonho e, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixei de acreditar. Chegar ao SBT é resultado de muito trabalho e da força de todos que caminharam junto comigo. E, de verdade, isso é só o começo".

Executivos, artistas e políticos: a pluralidade de vozes do Business Rock

O Business Rock se consolidou como espaço de memória e valorização da cultura musical e empresarial. Desde sua estreia, já recebeu artistas de bandas históricas, como Yahoo, Plebe Rude e Inocentes, Renato e seus Blue Caps, e nomes consagrados, como Kiko Zambianchi, Henrique Portugal (Skank), Ovelha, entre muitos outros que marcaram gerações.

O programa também destacou executivos que combinam liderança transformacional com criatividade artística: Paulo Pontin, Regional Sales Manager da CrowdStrike e co-founder da BR ANGELS, com trajetória de destaque na Verizon, e Andrea Mansano, board member e strategic advisor com mais de 30 anos de experiência em transformação de negócios, ambos integrantes da banda The Corporates, que utiliza a música como ferramenta de impacto social.

Sandrão também entrevistou lideranças políticas, a exemplo de Germano Rigotto, ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, e estrangeiras, como o sul-africano Rui Mucaje, presidente da AfroChamber, e o português Antônio Carlos Albuquerque, diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo, Competitividade e Investimento na CM de Coimbra, Portugal, durante visita do programa à cidade. A entrevista destacou a ascensão de Coimbra como polo de inovação e reforçou a importância do Web Summit Lisboa 2025, evento que fortaleceu Portugal como potência tecnológica global.

Neste mesmo encontro, Sandrão entrevistou a estrela de Hollywood Cliff Curtis, que reforçou a dimensão internacional das conexões abordadas, enfatizando o impacto do Web Summit Lisboa 2025, evento responsável por solidificar o país como protagonista global em tecnologia e negócios.

Os bate-papos do programa revelam não apenas histórias de bastidores e curiosidades da cena musical, mas também reflexões sobre os desafios da longevidade artística e da sustentabilidade das carreiras no setor cultural. Ao mesmo tempo, o programa abre espaço para novas bandas e talentos emergentes, reforçando sua vocação de conectar tradição e inovação.

Novo passo: TV aberta

Com esse histórico de convidados e a chegada à TV aberta, o Business Rock reafirma sua relevância como um ponto de encontro entre música, empreendedorismo e cultura, trazendo conteúdos voltados ao universo dos negócios, inovação e à cultura do rock and roll, mantendo o tom descontraído e próximo do público que já acompanha sua trajetória.

A parceria do Business Rock com o SBT chega em momento estratégico: O talk show integra a grade do SBT como parte de "A Fonte em Foco", programa que reafirma o compromisso da emissora com conteúdo de qualidade e relevância. O SBT registrou crescimento consistente em seu alcance nos últimos anos, com aumento de 4% no Painel Nacional de Televisão (PNT) no primeiro bimestre, alcançando 72,5 milhões de pessoas contra 69,6 milhões no mesmo período de 2024. Esse desempenho reforça a retomada do SBT após oscilações anteriores e evidencia sua capacidade de ampliar presença em diferentes regiões do país, como uma das principais redes de televisão aberta do Brasil — um ambiente favorável para novos projetos como o Business Rock.

Expansão da parceria com Rede ONTV

A ONTV é a nova parceira do Business Rock, transmitindo ao vivo através de nove afiliadas presentes em 5.700 municípios, fortalecendo sua presença nacional e ampliando a diversidade de conteúdo.

Sobre o Talk Show Business Rock

Desde sua estreia em 27 de outubro de 2020, Sandrão afirma que o Business Rock é um projeto revolucionário que vem transformando completamente a forma como o mundo corporativo é apresentado na mídia, criando uma fusão única e inovadora entre negócios e rock and roll. "O programa se destaca por suas entrevistas com líderes empresariais, CEOs e celebridades".

Ele reitera dizendo que o talk show distribui seus episódios para uma centena de parcerias estratégicas entre emissoras de rádio, TVs e portais de notícias, construindo uma presença que ultrapassa um milhão de seguidores nas redes sociais. A transmissão ao vivo alcança quase meio milhão de pessoas semanalmente, e, por meio dessa infraestrutura, o conteúdo é transmitido diariamente, chegando a mais de 58 países.

"Mais do que entretenimento, o Business Rock é um programa com propósito real: impulsiona o desenvolvimento profissional enquanto fortalece a cena musical independente, abrindo portas para bandas alternativas que a indústria tradicional ignora. É onde lideranças corporativas e expressão criativa se encontram para inspirar, transformar e criar legados", finaliza Sandrão.

Serviço:

Canal: https://www.youtube.com/@businessrock

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