Quinta, 14 de Maio de 2026
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cantor Poze do Rodo é solto após decisão judicial

Ele estava preso há um mês por esquema de lavagem de dinheiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/05/2026 às 18h58

O cantor Poze do Rodo deixou o Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro , nesta quinta-feira (14), após ser solto por decisão judicial. Marlon Brendon Coelho Couto da Silva estava preso preventivamente há quase um mês.

Poze deixou a penitenciária e postou uma foto nas redes sociais, dentro do carro, fazendo um gesto de coração.

O cantor foi preso no âmbito da Operação Narco Fluxo . No final de abril, a Justiça Federal decretou a prisão preventiva dos cantores MC Ryam SP e MC Poze do Rodo e o influenciador Rafael Souza Oliveira por suspeita de participação em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

A investigação da PF aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de apostas ilegais, rifas clandestinas e uso de empresas de fachada.

A decisão pela soltura foi do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que entendeu que não havia fundamentos para sustentar a prisão preventiva. Também foi justificado que as medidas cautelares tomadas como a obtenção de equipamentos e dispositivos eletrônicos para a extração de dados digitais já eram suficientes, no momento, para o avanço da investigação.

A decisão diz ainda que a custódia preventiva não deve funcionar como instrumento "para viabilizar ou facilitar a conclusão das investigações".

Além da soltura, a Justiça estabeleceu que Poze do Rodo deve comunicar, no prazo de dez dias, o endereço correto em que poderá ser encontrado. Ele também deve comparecer a todos os atos do processo; não poderá se ausentar da cidade de residência por mais cinco dias e nem deixa o país sem autorização do juízo; deverá comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antonio Cruz/ Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

Samarco reabre programa de indenizações por 45 dias

Plataforma ficará aberta de 18 de maio a 1º de julho

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

"Vamos tirar de presídio a marca de escritório do crime”, diz ministro

Lima detalhou ações para ampliar padrão de segurança de unidades

 © Antonio Augusto/Ascom/TSE
Justiça Há 1 dia

TSE faz novos testes de segurança na urna eletrônica

Sigilo do voto é a principal preocupação
Justiça Há 2 dias

SP: Ministério Público avalia extensão de danos causados por explosão

Rompimento de tubulação de gás causou o acidente no bairro do Jaguaré
Justiça Há 2 dias

Dino manda TSE analisar possível uso de emendas em campanha eleitoral

Alerta foi feito ao STF por entidades que fiscalizam uso de recursos

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.9 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 minutos

RH amplia participação na gestão de indicadores climáticos
Economia Há 21 minutos

Desemprego mais longo cai 21,7% e é o menor já registrado pelo IBGE
Câmara Há 21 minutos

Correção do piso do magistério nasceu de consenso, afirmam participantes de audiência pública
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras para tornar cidades brasileiras mais resistentes a desastres
Tecnologia Há 56 minutos

ABB adquire fabricante italiana de transformadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,51%
Euro
R$ 5,81 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 429,187,41 +2,34%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias