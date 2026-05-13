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Governo do Estado inicia elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para todos os órgãos estaduais

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), iniciou, nesta semana, a elaboração do Plano Diretor de Te...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/05/2026 às 20h35
Governo do Estado inicia elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para todos os órgãos estaduais
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O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), iniciou, nesta semana, a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. O plano é um instrumento estratégico que orientará as ações de tecnologia da informação no âmbito da SPGG.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um documento essencial para alinhar as necessidades tecnológicas às estratégias de negócio da SPGG, garantindo mais eficiência, segurança e qualidade na entrega dos serviços públicos. Entre seus objetivos, estão o mapeamento e a definição das prioridades de TIC nas áreas de negócio, a definição de projetos, indicadores e metas para os próximos dois anos, o alinhamento com o Plano Plurianual (PPA) e o Mapa Estratégico de Governo, além do fortalecimento do governo digital e da integração das iniciativas de TIC.

O subsecretário de Governança e Estratégia de TIC e Digital, Nielson Carramilo, afirmou que a ampliação do PDTIC representa um avanço importante na gestão pública estadual. “Ao envolvermos todas as secretarias e órgãos, conseguimos ter uma visão integrada das demandas de tecnologia do Estado, o que permite planejar de forma mais eficiente, priorizar projetos estratégicos e fortalecer a governança das tecnologias de informação e comunicação”, destacou.

Com início nesta semana, a nova etapa do ciclo de elaboração do PDTIC nos órgãos e secretarias deve se estender até agosto.

PDTIC

Os trabalhos começaram em novembro, com a elaboração do PDTIC de forma interna pela Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), como projeto piloto. Nesta nova etapa, o processo é expandido para todas as secretarias e órgãos estaduais. O ciclo contempla o levantamento e a consolidação das necessidades de TIC de cada órgão, o planejamento e a priorização de projetos, bem como a definição de indicadores e metas para o primeiro e o segundo ano, além do alinhamento estratégico e da consolidação dos planos.

Texto: Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Secom

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