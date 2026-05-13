Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Explosão: apuração vai revelar o que deu errado, diz diretor da Comgás

Sabesp dividirá responsabilidade por operação compartilhada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/05/2026 às 18h50
Explosão: apuração vai revelar o que deu errado, diz diretor da Comgás
© TV Brasil

O diretor institucional e regulatório da Comgás, Bruno Dalcolmo, afirmou que a apuração das circunstâncias que levaram à explosão de uma tubulação no bairro do Jaguaré vai revelar “o que deu errado”. Dezenas de casas foram atingidas na explosão que aconteceu na tarde de segunda-feira (11).

Moradores relataram ter sentido forte cheiro de gás, cerca de três horas antes do estrondo, que matou um homem de 49 anos e já condenou cinco imóveis à demolição. Outras três pessoas ficaram feridas.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13), Dalcolmo disse que a Comgás tem "metas regulatórias muito claras" sobre atendimento em casos de emergência e que é uma empresa "de referência de segurança”.

No entanto, questionado se houve tentativa de evacuação dos imóveis no momento em que a equipe da Comgás atendia ao chamado no local, ele não respondeu.

“A nossa resposta à emergência, ela é bem mais rápida, inclusive, do que o tempo regulatório. Mas no caso específico [no Jaguaré], esse aspecto precisa ser colocado em conjunto com todos os demais que estão sendo apurados.”

Ele acrescentou que trata-se de um processo que precisa ser levado com extrema seriedade, com muito cuidado na identificação de todos os fatos: “Para que a gente consiga saber o que deu errado, porque naturalmente alguma coisa deu errado, apesar do cumprimento dos protocolos de segurança.”

“O momento de chamamento, o tempo de resposta, a atuação de todas as concessionárias, o papel de terceirizadas, a entrevista com os próprios moradores... Tudo isso e uma série de outros aspectos serão consolidados pelas autoridades para que a gente tenha um relatório robusto e que entregue não apenas o diagnóstico, mas também recomendações de melhoria de protocolos que naturalmente vão acontecer”, acrescentou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Marcação do solo

Houve ainda questionamento sobre mapeamento do solo antes da execução de obras naquela via. Dalcolmo afirmou que as empresas se alinham sempre antes de todas as operações , o que foi reiterado pela representante da Sabesp, a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa, Samanta Souza, que também estava na coletiva de imprensa.

A diretora da Sabesp explicou que existe um manual de atuação quando há compartilhamento de solo nas cidades.

“Fizemos a marcação de solo, onde está uma rede, onde está a outra. Todo esse trabalho preliminar foi feito. A equipe da Sabesp e da Comgás atuavam aqui em parceria no local e por isso eu tô reforçando para vocês: estamos juntos antes, durante e depois.”

Samanta Souza não comentou se já houve alguma identificação de responsabilidades de cada empresa no incidente que levou à explosão.

Ressarcimento

Sabesp e Comgás estão disponibilizando auxílio emergencial de R$ 5 mil às famílias afetadas. Este valor não tem vínculo com o ressarcimento dos danos materiais aos imóveis que ainda serão realizados pelas duas empresas, conforme confirmado pelos representantes.

“Tanto Sabesp quanto Comgás, além dos R$ 5 mil e da disponibilização do aplicativo [de transporte], farão o ressarcimento dos danos materiais e das reformas e reconstruções dos imóveis”, disse Samanta.

O número de famílias beneficiadas pelo auxílio emergencial passou de 194, anunciado ontem, para um total de 232, conforme atualização na manhã de hoje. Além disso, segundo a diretora, equipes estão trabalhando na reforma dos imóveis classificados com placas verde ou amarelas, conforme a gravidade com que foram afetados.

“A gente está trabalhando integradamente antes, durante e depois do incidente. Estamos fazendo tudo que é possível, não há discussão em relação a valores, todos estamos conjuntamente resolvendo o problema das famílias. Depois, as divisões e etc, a gente vai trabalhar internamente depois que todas as famílias estiverem com seus problemas solucionados”, acrescentou a representante da Sabesp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Planejamento Há 19 minutos

Governo do Estado inicia elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para todos os órgãos estaduais

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), iniciou, nesta semana, a elaboração do Plano Diretor de Te...

 Iniciativa envolve apenados e secretarias estaduais; bancos são instalados em hospitais e em órgãos públicos -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 1 hora

Governo do Estado utiliza bancos vermelhos fabricados por apenados para alertar sobre violência contra mulheres

O governo do Estado tem atuado na ampliação de ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher. No sistema prisional, iniciativas ...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Sorteio comemorativo dos 30 anos da Mega-Sena será em 24 de maio

Apostas para o prêmio especial serão exclusivas a partir de domingo

 Foto: Divulgação
Ciclo Romaria Há 5 horas

Inscrições abertas para a Ciclo Romaria dos Beatos Manuel e Adílio em Nonoai

Evento integra a programação da 62ª Romaria e promove integração entre fé e esporte no dia 16 de maio
Geral Há 10 horas

PF investiga instituto de previdência de Cajamar por gestão temerária

Operação Off-Balance cumpre seis mandados de busca e apreensão em SP

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
11° Sensação
1.19 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 18 minutos

Plataforma analisa desinformação e nova (des)ordem global
Agricultura Há 18 minutos

Preparo de ambrosia com 100 litros de leite, 100 quilos de açúcar e 700 ovos na Fenasul Expoleite busca recorde nacional
Câmara Há 18 minutos

Escala 6x1: falta decidir se haverá compensação para empresas, diz presidente da comissão
Planejamento Há 18 minutos

Governo do Estado inicia elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para todos os órgãos estaduais
Tecnologia Há 50 minutos

Juiz de Fora avança em inovação urbana com projeto Moinho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +2,48%
Euro
R$ 5,87 +2,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 421,140,60 -1,67%
Ibovespa
177,098,30 pts -1.8%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias