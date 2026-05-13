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Viagens ganham espaço entre presentes de casais

Com alta na procura por hospedagens e passeios românticos, destinos como Angra dos Reis se destacam entre os mais buscados para celebrar o Dia dos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/05/2026 às 14h12
Viagens ganham espaço entre presentes de casais
Imagem do Magnific/Freepik

Um levantamento do Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, indica que 86% dos brasileiros em relacionamento pretendiam comprar presentes para o Dia dos Namorados em 2025. Entre as tendências que ganharam força, destacam-se os presentes ligados a viagens, como hospedagens e passagens.

De acordo com pesquisa da ClickBus, 57% dos mais de mil entrevistados afirmam que gostariam de receber esse tipo de experiência na data. As informações foram noticiadas em matéria especial do InfoMoney.

Na análise de Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Angra dos Reis, esse movimento vem se consolidando nos últimos anos à medida que os consumidores passam a valorizar experiências capazes de gerar memórias.

Segundo ele, ao observar o comportamento de quem viaja no Dia dos Namorados, nota-se uma busca por conexão: mais do que sair da rotina, há o interesse em vivenciar momentos diferentes a dois, em ambientes que favoreçam esse tipo de interação.

"Ao mesmo tempo, esse movimento impulsiona diretamente o setor hoteleiro. Datas comemorativas, que antes tinham uma relevância mais tímida para viagens, hoje passam a ter um peso estratégico", afirma.

Nesse contexto, Angra dos Reis pode figurar entre os destinos mais procurados por casais que desejam celebrar o Dia dos Namorados. Na avaliação do especialista, o município reúne características que favorecem esse tipo de viagem, como o conjunto de mais de 365 ilhas, o mar em tons esverdeados e a presença da Mata Atlântica, criando um cenário distinto da rotina urbana.

Segundo Aly, um dos principais atrativos está na possibilidade de personalizar a experiência. Entre as opções estão passeios de lancha ou escuna por locais como as Ilhas Botinas, além de praias mais reservadas e trilhas que levam a mirantes e áreas de acesso mais restrito, o que contribui para a sensação de privacidade buscada por muitos casais na data.

O diretor da Nacional Inn também destaca que o período de junho costuma oferecer condições mais favoráveis para esse tipo de viagem. Diferentemente da alta temporada de verão, a época apresenta temperaturas mais amenas e menor movimentação turística, cenário considerado propício para atividades ao ar livre. A gastronomia local, marcada pela influência caiçara e por restaurantes com vista para o mar, também figura entre os fatores que reforçam o interesse pelo destino.

Hotelaria adapta serviços para atender demanda de casais

Para atender ao aumento da demanda no período do Dia dos Namorados, o executivo afirma que o planejamento no Nacional Inn Angra dos Reis é realizado de forma antecipada. A operação do hotel passa por ajustes que envolvem desde a equipe até a organização dos serviços oferecidos aos hóspedes.

Outro ponto importante é garantir que a estrutura esteja preparada para entregar conforto e versatilidade, explica. "O hotel conta com diferentes categorias de suítes, varanda e vista para o mar ou para o jardim. A área de lazer também é um atrativo, especialmente a piscina com borda infinita", informa.

A gastronomia também se destaca entre os pontos mais valorizados pelos hóspedes. De acordo com o especialista, jantares em ambientes mais reservados e experiências ligadas à culinária e à coquetelaria ganham destaque durante o período, principalmente entre casais que buscam aproveitar a estadia de forma mais tranquila.

"Reforçamos a experiência gastronômica com opções à la carte e drinks, que são muito procurados por casais nesse período", detalha.

Ele observa ainda que há procura por atividades fora do hotel, como passeios pela região e visitas a cenários turísticos, muitas vezes organizados com apoio da própria estrutura de hospedagem.

A localização do hotel, segundo Aly, também é um dos fatores que mais contribuem para a experiência dos hóspedes. Situado na Estrada das Marinas, às margens da Praia do Jardim, o empreendimento oferece fácil acesso ao Centro Histórico de Angra dos Reis e está próximo de pontos de circulação e comércio da região.

Datas comemorativas impulsionam o setor turístico

Segundo Aly, o aumento na procura por hospedagens em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, tem se tornado cada vez mais evidente no setor turístico. Ele afirma que períodos antes concentrados em feriados prolongados e férias passaram a incluir também datas específicas voltadas ao lazer e às experiências a dois.

Na avaliação do especialista, esse movimento impacta diretamente a hotelaria, especialmente na forma como os empreendimentos estruturam seus serviços e se posicionam no mercado.

"Não basta mais oferecer hospedagem: é preciso criar experiências que façam sentido para aquele público. Isso exige planejamento, personalização e uma leitura mais estratégica do comportamento do consumidor", sustenta.

O executivo ainda ressalta que essas datas contribuem para uma distribuição mais equilibrada da ocupação ao longo do ano. De acordo com ele, o período atrai um perfil de viajante voltado a viagens curtas de lazer, o que ajuda a manter maior estabilidade operacional para o setor.

A expectativa de ocupação do Nacional Inn Angra dos Reis para o período do Dia dos Namorados é positiva e reflete a consolidação da data como um momento relevante para o setor de turismo.

Para mais informações sobre hospedagem em Angra dos Reis, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-angra-dos-reis﻿

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