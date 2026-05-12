Quarta, 13 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prudential do Brasil lança novela vertical

A Prudential do Brasil lançou “Enquanto a Vida Acontece”, sua primeira novela vertical criada para TikTok e Instagram, marcando um movimento pionei...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 23h30
Prudential do Brasil lança novela vertical
Divulgação Prudential do Brasil

A Prudential do Brasil lançou o primeiro episódio de "Enquanto a vida acontece", sua primeira novela vertical criada especialmente para as plataformas TikTok e Instagram. A produção representa um movimento pioneiro no setor de seguros, ao inovar na forma de se conectar com o consumidor e abordar o seguro de vida por meio de uma linguagem nativa das redes sociais.

O gênero microdrama potencializa o alcance da mensagem ao dialogar com novos públicos, em especial as gerações mais jovens e pessoas com pouca proximidade com o tema seguros, fortalecendo o compromisso da Prudential com educação, planejamento e conscientização sobre o seguro de vida.

Para Fernanda Riezemberg, diretora de Marketing, Comunicação e Eventos da Prudential do Brasil, o projeto representa um marco importante na estratégia de marketing da seguradora ao sair da mídia tradicional e entrar no dia a dia das pessoas, alcançando novas audiências.

"A novela vertical é para ser consumida pelo celular em vídeos curtos e sequenciais. Para nós, não é apenas uma tendência, mas uma mudança estratégica na forma como falamos sobre seguros e construímos conexão com as pessoas. Queremos abrir conversas sobre prevenção e proteção, com uma linguagem simples e que gere identificação. Tenho certeza de que será um sucesso e irão maratonar", afirma.

Sobre a novela

A novela conta com sete episódios planejados para consumo sequencial em vídeos curtos com duração de até três minutos cada. A produção permite que o público se reconheça nas histórias e reflita sobre a importância do planejamento de forma natural. As atrizes Juliana Knust e Cintia Rosa são protagonistas da trama que conta a história de Carol e Julia, amigas que decidem romper com a estabilidade para viver do que amam: a cozinha.

Elas abrem um café-bistrô, apostando em uma vida com mais sentido. O que nasce como um recomeço promissor logo se transforma em um ponto de encontro de histórias intensas, em que diferentes vidas se cruzam em uma sequência de imprevistos, pressões e escolhas difíceis que mudam seus caminhos.

Com linguagem contemporânea e roteiro inspirado em situações cotidianas, a narrativa revela um ponto de virada. Sem recorrer a discursos explicativos, a história traduz, na prática, o papel do seguro de vida como viabilizador de continuidade.

A criação é assinada por Álvaro Rodrigues, da agência Made, com direção de Bruno Vaks. "A gente queria fugir da lógica explicativa da categoria. Em vez de falar sobre seguro, a ideia foi construir uma história em que ele se revela como parte da vida. Cada vez mais, as marcas vão precisar disputar atenção no mesmo espaço que o entretenimento. Isso exige outro tipo de construção: menos interrupção e mais envolvimento. É nessa direção que a gente está investindo", diz Álvaro, sócio e CEO da Made.

"O formato de novela vertical cria uma relação de acompanhamento. As pessoas voltam para ver o que acontece. Isso muda completamente a forma como a mensagem é absorvida", complementa Bruno Vaks.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
TexasMonthly.com
Entretenimento Há 12 horas

Cowboy Mounted Shooting é lançado oficialmente no Brasil

A modalidade equestre Cowboy Mounted Shooting passa a ser estruturada oficialmente no Brasil pela CMS BR, associação que adapta ao país o esporte o...

 Eventos AMIKA
Entretenimento Há 13 horas

Etapas de Rental Kart movimentam kartódromos em maio

A AMIKA Kart divulgou o calendário de etapas de maio, com provas em kartódromos de São Paulo, incluindo KNO, San Marino, Speed Park e Granja Viana....

 FVee Paulista
Entretenimento Há 1 dia

Fórmula Vee divulga calendário de treinos e provas em maio

A Fórmula Vee Brasil divulgou o calendário de atividades de maio, com treinos livres, competições e experiências voltadas a pilotos iniciantes e ex...

 Armored Dawn
Entretenimento Há 1 dia

Armored Dawn faz show beneficente para APAE em Teresina

Banda brasileira leva seu rock a Teresina em apresentação com renda 100% destinada à APAE

 Canva
Entretenimento Há 1 dia

Advogado explica quem pode receber o auxílio-acidente

Robson Gonçalves, advogado previdenciário, detalha que o auxílio-acidente é um valor pago pelo INSS quando, depois de um acidente, a pessoa fica co...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
0.59 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
23° 11°
Segunda
19° 13°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Durigan: Brasil discutirá guerra e minerais em reuniões do Brics e G7
Economia Há 2 minutos

Regulação para IA será flexível e terá níveis de risco, diz Durigan
Economia Há 2 minutos

Fim da "taxa das blusinhas" preocupa indústria; plataformas apoiam
Entretenimento Há 37 minutos

Prudential do Brasil lança novela vertical
Câmara Há 37 minutos

Comissão debate inclusão de neurodivergentes com necessidades de suporte reduzido

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,04%
Euro
R$ 5,74 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,172,68 +0,49%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias