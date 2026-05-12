Quarta, 13 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate inclusão de neurodivergentes com necessidades de suporte reduzido

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Política Nacional para Pessoas com Autismo ( PL 3080/20 ) realiza, nesta quarta-feira (13...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/05/2026 às 23h30
Comissão debate inclusão de neurodivergentes com necessidades de suporte reduzido
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Política Nacional para Pessoas com Autismo ( PL 3080/20 ) realiza, nesta quarta-feira (13), audiência pública para discutir a inclusão de neurodivergentes com necessidades de suporte reduzido. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 8.

A audiência atende a pedido do deputado João Daniel (PT-SE). Segundo o parlamentar, o PL 3080/20 representa um importante marco normativo ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Ele ressalta, porém, que a efetividade das políticas de inclusão exige a ampliação do debate para contemplar outras neurodivergências, como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia, síndrome de Tourette e altas habilidades.

“Trata-se, assim, de ação necessária à consolidação de uma política de inclusão neurodivergente universal, em consonância com os valores constitucionais de igualdade material, cidadania e solidariedade social”, afirma o deputado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 39 minutos

Nova lei prevê o uso de presídios federais para assassinos de agentes de segurança

Nova lei também altera regras do regime disciplinar diferenciado

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Imposto Seletivo alto para cigarros pode reduzir consumo, dizem especialistas

Participantes de audiência dizem que consumo voltou a crescer entre jovens

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Ministério da Fazenda aponta cooperação entre órgãos como chave contra lavagem de dinheiro em fintechs

Debate na Comissão de Segurança Pública discutiu 'contas bolsão', regulação do Pix e mais agilidade nos alertas sobre suspeitas

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto que proíbe atividade empresarial de condenados por crime organizado

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova suspensão de dívidas rurais por 36 meses devido ao El Niño

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
0.59 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
23° 11°
Segunda
19° 13°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Durigan: Brasil discutirá guerra e minerais em reuniões do Brics e G7
Economia Há 2 minutos

Regulação para IA será flexível e terá níveis de risco, diz Durigan
Economia Há 2 minutos

Fim da "taxa das blusinhas" preocupa indústria; plataformas apoiam
Entretenimento Há 37 minutos

Prudential do Brasil lança novela vertical
Câmara Há 37 minutos

Comissão debate inclusão de neurodivergentes com necessidades de suporte reduzido

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,04%
Euro
R$ 5,74 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,172,68 +0,49%
Ibovespa
180,342,33 pts -0.86%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias