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Etapas de Rental Kart movimentam kartódromos em maio

A AMIKA Kart divulgou o calendário de etapas de maio, com provas em kartódromos de São Paulo, incluindo KNO, San Marino, Speed Park e Granja Viana....

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 10h58
Etapas de Rental Kart movimentam kartódromos em maio
Eventos AMIKA

A AMIKA Kart, uma das organizações pioneiras na realização de campeonatos e eventos de Rental Kart no Brasil, divulgou o calendário de etapas para o mês de maio, com provas programadas em diferentes kartódromos do estado de São Paulo.

A programação do mês começa no dia 13 de maio com o CKB Night, no Kartódromo Internacional de Nova Odessa (KNO). No dia 14, acontece o CKC Night, no Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP). Já no dia 16, o mesmo kartódromo recebe mais uma etapa regular do Clube Kart Campinas (CKC).

No dia 17 de maio, o Kartódromo Internacional de Nova Odessa recebe mais uma etapa do Clube Kart Brasil (CKB). A programação segue no dia 28 com a Copa AMIKA no formato Mini Endurance, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

O encerramento do mês concentra diferentes competições simultaneamente. No dia 30 de maio, o Speed Park, em Birigui (SP), recebe a Taça AMIKA na versão XTREME. Já no dia 31, acontecem etapas da Taça AMIKA no Speed Park, da Copa AMIKA no Kartódromo Granja Viana e do CPAK, também na Granja Viana.

Segundo Guilherme Putnoki, sócio-proprietário da AMIKA Kart e responsável pelo desenvolvimento esportivo, o avanço da temporada faz com que as disputas se tornem mais equilibradas e competitivas entre os pilotos.

"Conforme o campeonato avança, os pilotos passam a conhecer melhor os adversários, os traçados e as características das corridas, o que naturalmente aumenta o nível de competitividade dentro das categorias", afirma.

De acordo com ele, o formato das etapas também contribui para intensificar o nível técnico das disputas ao longo do campeonato. "A evolução acontece etapa após etapa, tanto na parte técnica quanto estratégica. Os pilotos começam a entender melhor os momentos de atacar, defender posição e administrar a corrida", acrescenta.

Com o avanço das etapas, os campeonatos passam a exigir maior consistência dos pilotos, principalmente em disputas com grids mais competitivos e diferenças menores de desempenho.

Segundo Putnoki, a divisão das categorias e o acompanhamento constante da organização ajudam a manter o equilíbrio das disputas.

"Avaliamos constantemente o desempenho dos pilotos e, quando necessário, realizamos ajustes entre categorias para manter a competitividade e proporcionar corridas equilibradas", explica.

Além da corrida em si, a experiência durante as etapas também envolve diferentes momentos que aproximam o piloto do ambiente competitivo do automobilismo. "A experiência começa antes mesmo da largada, com briefing técnico, orientações de pilotagem e suporte da equipe durante todo o evento", pontua Putnoki.

Ele destaca ainda que a estrutura das etapas inclui elementos que reforçam a imersão dos participantes dentro da competição. "Contamos com transmissão ao vivo, fotografia profissional, classificação oficial e cerimônia de premiação, criando um ambiente muito próximo ao de categorias profissionais", complementa.

Ao longo das etapas, os pilotos também enfrentam desafios relacionados à adaptação em pista, disputas diretas e tomada de decisão sob pressão, fatores que contribuem diretamente para a evolução dentro do kart competitivo.

"O kart exige precisão de traçado, leitura de corrida e capacidade de adaptação constante. Cada etapa traz situações diferentes que aceleram o aprendizado do piloto", sustenta Putnoki.

Para quem ingressa nos campeonatos ao longo da temporada, a adaptação acontece de forma gradual, principalmente em relação ao ritmo de corrida e à experiência acumulada pelos pilotos que participaram das etapas anteriores.

Segundo Putnoki, o regulamento dos campeonatos ajuda a reduzir o impacto para quem inicia durante o ano. "Como os campeonatos contam com descartes ao longo da temporada, a entrada de novos pilotos continua competitiva mesmo após as primeiras etapas", revela.

Além disso, a frequência nas etapas regulares é apontada como um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento técnico e estratégico dos pilotos. "A participação constante ajuda o piloto a desenvolver consistência, melhorar o ritmo de corrida e ganhar confiança nas disputas em grupo", diz.

O crescimento das etapas ao longo do ano também acompanha o aumento da participação de pilotos em diferentes perfis e níveis de experiência. "Hoje temos desde jovens buscando evolução no automobilismo até adultos que encontram no kart uma forma de lazer competitivo e desenvolvimento pessoal", conclui Putnoki.

Além dos campeonatos regulares, a AMIKA também confirmou a abertura das inscrições para o Torneio de Inverno, que acontecerá no dia 4 de julho de 2026, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). A competição faz parte da Liga Nacional de Kart Rental (NKR) e do Paulista de Kart Rental (PKR), reunindo pilotos de diferentes regiões do país. As inscrições já estão abertas.

Para mais informações sobre inscrições, calendário e competições, basta acessar: https://amikakart.com.br/﻿

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