Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Taubaté recebe Festival de Cerâmica e Arte Figureira

O Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté valoriza tradição, identidade e criação contemporânea em cerâmica e abrangerá toda a Regi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 14h59
Taubaté recebe Festival de Cerâmica e Arte Figureira
Divulgação Associação Oswaldo Goeldi

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi realizará, a partir de 23 de maio, em Taubaté, o projeto Modelando Tradições: Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté, uma programação dedicada à valorização da cerâmica, da arte figureira e dos saberes tradicionais ligados ao barro.

A iniciativa foi viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de edital da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com realização da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi.

O festival reúne vivências artísticas, oficinas, entrevistas com ceramistas, gravações para documentário, ações formativas e a exposição "Pratos da Terra, Cerâmica e Identidade", que acontecerá de 12 a 31 de julho de 2026. A proposta aproxima artistas, artesãos, figureiros, público em geral e instituições culturais em torno de uma linguagem que atravessa gerações: a criação em cerâmica como expressão de memória, território e pertencimento.

Entre maio e julho, a programação contará com encontros gratuitos no Ponto de Cultura Modelando Tradições, em Taubaté, com a participação de ceramistas convidados de diferentes cidades da região, demonstrando várias técnicas. As vivências têm como objetivo apresentar processos criativos, compartilhar trajetórias e modos de produção ligados à cerâmica artística e popular.

Um dos eixos centrais do projeto é o concurso e exposição Pratos da Terra, que convida artistas, ceramistas e artesãos maiores de 18 anos a criarem pratos cerâmicos inspirados na Arte Figureira. As obras inscritas integrarão uma exposição coletiva durante o festival e passarão a compor o acervo cultural da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, com os devidos créditos aos autores.

A votação do concurso será popular, realizada de forma presencial e/ou online, conforme regulamento. O prato mais votado receberá premiação em dinheiro.

Para a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, o projeto amplia o reconhecimento da cerâmica como patrimônio vivo, aproximando a produção artesanal de novas possibilidades de fruição, circulação e documentação. A iniciativa também reforça o papel do Ponto de Cultura Modelando Tradições como espaço de formação, preservação e difusão da arte figureira de Taubaté.

"A cerâmica guarda memória, gesto, território e identidade. Quando valorizamos os figureiros e os ceramistas, estamos também fortalecendo uma parte importante da cultura brasileira, feita com as mãos, com o tempo e com a experiência de quem mantém viva essa tradição", afirma Lani Goeldi, que assina pela curadoria do projeto.

Com entrada gratuita nas atividades formativas, o festival busca ampliar o acesso da população à cultura, incentivar novos públicos e registrar a produção cerâmica regional em diferentes formatos, incluindo catálogo e documentário.

Serviço:

Projeto: Modelando Tradições: Festival de Cerâmica e a Arte dos Figureiros de Taubaté Exposição: Pratos da Terra, Cerâmica e Identidade Período da exposição: 12 a 31 de julho de 2026 Local das vivências: Ponto de Cultura Modelando Tradições Endereço: Rua Eugênio Guisard, 378, Jardim Califórnia, Taubaté (SP) Instagram: @festivaldeceramica | @figureiros Realização: Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi Viabilização: Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio de edital da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ABAC
Entretenimento Há 3 dias

Errata: Reformas, plásticas e festas lideram consórcio

Pesquisa junto às administradoras de consórcios que atuam no segmento de serviços revela que baixa taxa mensal estimula adesão da maioria de pessoa...
Entretenimento Há 3 dias

Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol

A Tecnisa realiza neste sábado (9), das 10h às 14h, uma ativação especial de troca de figurinhas para o álbum de futebol de 2026, em seu stand de v...

 Crédito: Divulgação
Entretenimento Há 3 dias

HBF+Brasil celebra piloto e confirma 2ª edição Cannes

Painel no Marché du Film marca continuidade de iniciativa que oferece aportes de € 10 mil para o desenvolvimento de longas-metragens brasileiros

 Armored Dawn
Entretenimento Há 4 dias

Armored Dawn apresenta show em Natal no dia 15 de maio

O evento inclui uma proposta temática com referências nórdicas e mensagens de superação, e destina 100% da bilheteria à APAE. A apresentação reforç...

 ABAC
Entretenimento Há 4 dias

Reformas, plásticas e festas lideram o consórcio de serviços

Pesquisa junto às administradoras de consórcios que atuam no setor revela que baixa taxa mensal estimula adesão de maioria de pessoas físicas entre...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
14° Sensação
1.25 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Evolução urbana redefine segurança em condomínios
Justiça Há 6 minutos

Governo de SP aplica multa recorde de R$ 1 bilhão contra Fast Shop
Agricultura Há 6 minutos

Fenasul Expoleite 2026 começa na quarta (13), com programação diversificada e entrada gratuita
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova punição para quem financiar ou construir túnel para atividade ilegal
Programa “Meu Lar” Há 20 minutos

Novo programa habitacional de Três Passos prevê auxílio para 30 contratos em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,02%
Euro
R$ 5,76 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 425,003,72 +2,17%
Ibovespa
182,041,70 pts -1.12%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias