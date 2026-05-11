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Vereadores protocolam pedido de CPI para apurar serviços da Corsan/Aegea em Tenente Portela

Documento será apresentado na sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
11/05/2026 às 12h56 Atualizada em 11/05/2026 às 13h07
Vereadores protocolam pedido de CPI para apurar serviços da Corsan/Aegea em Tenente Portela
(Foto: Divulgação)

Um pedido de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar possíveis irregularidades na prestação dos serviços de saneamento básico da Aegea/Corsan em Tenente Portela será apresentado nesta segunda-feira durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores.

O documento tem como proponente o vereador Luciano Berta Filipin e conta com as assinaturas dos vereadores Mauro José Ludwig, Luíza da Silva Barth e Elisangela Bergethi.

Conforme o pedido, a CPI pretende investigar reclamações relacionadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. Entre os pontos citados no documento estão cobranças consideradas abusivas nas contas de água, possíveis erros na leitura de hidrômetros, deficiência no atendimento ao público, transtornos causados por obras e questionamentos sobre a coloração e a qualidade da água fornecida.

O requerimento também solicita a formação da comissão, com definição dos membros e prazo para realização dos trabalhos, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara Municipal.



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