Brigada Militar de Tenente Portela prende foragido na RS-472

A Brigada Militar de Tenente Portela prendeu, na noite de domingo, um homem de 38 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de roubo. A ação ocorreu por volta das 19 horas, na RS-472, km 45.

A prisão foi realizada em conjunto com o setor de inteligência da Polícia Civil de Tenente Portela. Conforme informações, o suspeito, que possui extensa ficha criminal, estaria se deslocando da cidade de Três Passos para Tenente Portela em um veículo.



Com base nas informações levantadas, os policiais realizaram a abordagem do automóvel e confirmaram a situação de foragido.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Posteriormente, ele foi entregue ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

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