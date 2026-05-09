Sábado, 09 de Maio de 2026
5°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida

Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/05/2026 às 12h25

Hotéis, pousadas e hostels de todo o Brasil passaram a usar obrigatoriamente a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital.

Com a ferramenta, os hóspedes vão poder fazer check-in com antecedência, antes da chegada ao hotel, por meio de link, QR code enviado pela hospedagem.

O procedimento pode ser feito ainda diretamente em dispositivos disponibilizados na hospedagem.

O sistema segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção das informações pessoais dos usuários.

Adotada desde 20 de abril , a ficha digital é a versão eletrônica de um cadastro que existe há décadas e sempre foi obrigatório nos meios de hospedagem no Brasil.

Mudanças

Antes

  • Ficha preenchida manualmente no balcão do hotel

  • Processos mais lentos

  • Dados dispersos em diferentes formatos

Agora

  • Preenchimento online e antecipado
  • Check-in mais rápido
  • Informações organizadas em sistema digital integrado.

O presidente do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), Alfredo Lopes, conta que a capital fluminense vem implementando o novo modelo desde o ano passado e que as principais redes já o adotaram.

“Imagina quando chegava um grupo grande no hotel, a demora que era para fazer o check-in de todos que chegavam. Na Espanha, o visitante faz o check-in no primeiro hotel, ganha um QR Code, e não precisa fazer o procedimento nos outros hotéis. Esse é o próximo passo no Brasil”, disse Lopes.

Segurança de dados

De acordo com o governo, a ficha digital não representa qualquer tipo de monitoramento de turistas. O sistema não foi criado para rastrear deslocamentos, controlar viagens ou vigiar cidadãos.

Os dados coletados são basicamente os mesmos já exigidos anteriormente no modelo em papel, como informações de identificação do hóspede. Esses dados têm finalidades administrativas, estatísticas e de apoio à segurança pública, como já ocorria antes da digitalização.

As informações abastecem o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, que permite ao governo ter uma visão mais precisa do fluxo turístico no país, como número de visitantes, perfil dos turistas e taxa de ocupação hoteleira.

Não há coleta de informações sobre gastos, consumo ou comportamento dos turistas. O sistema não acompanha rotas, não monitora deslocamentos e não permite rastreamento individual de pessoas.

Esses dados são utilizados de forma agregada, ou seja, sem identificação individual, para apoiar a formulação de políticas públicas voltadas ao turismo, melhorar serviços e orientar investimentos no setor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pavimentação qualifica o escoamento da produção agroindustrial e gera novas oportunidades para a economia regional -Foto: Divulgação Daer
Estradas Há 1 minuto

Governo do Estado impulsiona integração e desenvolvimento no noroeste com pavimentação da ERS-305

A pavimentação da ERS-305 avança como um dos principais eixos de transformação logística no noroeste do Rio Grande do Sul. A rodovia, que liga os m...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 16 horas

Estação inaugurada em Siderópolis traz novas soluções tecnológicas e eleva o padrão na distribuição de gás em Santa Catarina

Foto: Comunicação/SCGÁSNova estação incorpora inovações que aumentam a segurança, a eficiência operacional e a confiabilidade do fornecimento de gá...

 -
Executivo Há 16 horas

Governo do Estado encaminha para a Assembleia Legislativa projeto de reajuste de 5,35% do piso regional

O governo do Estado protocolou na Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira (8/5), projeto de lei para o reajuste do piso salarial regional de 2026...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 18 horas

Líder indígena Raoni passa por exames e segue internado em Sinop

Cacique apresenta quadro de hérnia diafragmática traumática crônica

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
Sensação
1.97 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
19°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Esportes Há 32 minutos

Laura Pigossi é campeã nas duplas do WTA 125 de Istambul
Internacional Há 1 hora

Importações de diesel da Rússia e EUA aumentam com fechamento de Ormuz
Direitos Humanos Há 1 hora

Dolores Fonzi concorre a prêmio de cinema com luta pelo aborto legal
Geral Há 1 hora

Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida
Justiça Há 2 horas

Moraes quer manifestação de Planalto e Congresso sobre dosimetria

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,03%
Euro
R$ 5,77 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 418,637,59 +0,63%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7020 (08/05/26)
23
31
40
41
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3680 (08/05/26)
01
02
03
04
05
07
08
09
11
15
16
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias