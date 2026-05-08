Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Errata: Reformas, plásticas e festas lideram consórcio

Pesquisa junto às administradoras de consórcios que atuam no segmento de serviços revela que baixa taxa mensal estimula adesão da maioria de pessoa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 19h33
Errata: Reformas, plásticas e festas lideram consórcio
ABAC

A matéria enviada anteriormente continha erros nos segundo e terceiro parágrafos. Segue a versão corrigida:

Recente pesquisa realizada pela assessoria econômica da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), feita junto às empresas associadas que atuam no segmento de Serviços, apresentou variadas utilizações dos créditos disponibilizados a consorciados contemplados neste último ano.

Os usos mais praticados foram para reformas residenciais, com 46,4%, seguidos por 11% em cirurgias plásticas (incluem lipoaspiração, transplante capilar, entre outros) e 7,4% para festas e eventos. Na sequência, enquanto o setor de turismo e viagens alcançou 3,3%, em outros serviços na área médica (serviços odontológicos, oftalmológicos, por exemplo) o aproveitamento atingiu 2,4%, e na educação, a soma chegou a 1,9%.

Face à flexibilidade e à diversidade para utilização dos créditos no segmento, o total de 27,6% restantes foi destinado a outros serviços, como, por exemplo, retífica de motores, manutenção e suporte em equipamentos de sistema e informática, manutenção de aquecedores, fretes e serviços automotivos, veterinário, academia, honorários profissionais diversos e gerais.

Entre os participantes ativos, o levantamento apontou 85,2% de pessoas físicas, divididas em 44,4% de homens e 40,8% de mulheres, complementado por 14,8% de pessoas jurídicas.

Nas adesões a grupos de prazo médio de 45 meses de duração, com taxa média de administração praticada de 0,43% ao mês, a faixa etária predominante, 47,6%, foi de 30 a 45 anos entre os consorciados. Na continuidade, 31,2% é formada pelos acima de 45 anos, e 21,2% pelos de 18 a 29 anos.

A maioria das adesões, 71,4%, registrou créditos com variação entre R$ 10.000,01 e R$ 50 mil. Na sequência, 25,7% contrataram com valores de até R$ 10 mil, e 2,9%, com mais de R$ 50 mil.

Os índices de atualização de créditos e de prestações mensais mais frequentes nos contratos, visando à preservação do poder de compra do consorciado quando da contemplação, são: IPCA, com 53,8%; INPC e IGPM, com 23,1% cada.

Para Paulo Roberto Rossi, presidente-executivo da ABAC, "as versáteis características do consórcio de serviços, quando da utilização dos créditos, têm estimulado os consumidores a planejarem seus objetivos pessoais, profissionais, familiares e até os empresariais, aderindo ao mecanismo."

O consórcio de serviços em 2026

A modalidade está presente no Sistema de Consórcios desde fevereiro de 2009, quando da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. Tem como suas principais peculiaridades as possibilidades de múltiplos usos, cuja escolha pode ser feita no momento da contemplação.

No primeiro trimestre deste ano, as vendas cresceram 18,9%, saltando de 13,73 mil, no ano passado, para as atuais 16,33 mil cotas. No período, também os correspondentes negócios avançaram, passando de R$ 253,97 milhões, em 2025, para R$ 345,45 milhões, em 2026, uma alta de 36,0%.

Em março deste ano, enquanto os participantes ativos atingiram 132,99 mil e o tíquete médio chegou a R$ 21,83 mil, o destaque foi o volume de adesões registrado no mês, 6,61 mil cotas comercializadas, o maior nos últimos três anos.

Paralelamente, apesar de as contemplações terem retrocedido 8,6%, ao baixar de 9,59 mil consorciados no acumulado dos três primeiros meses de 2025 para 8,77 mil para os deste ano, os correspondentes valores liberados para potencial utilização somaram R$ 199,15 milhões, com aumento de 11,9% sobre os 178,05 anteriores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Entretenimento Há 3 horas

Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol

A Tecnisa realiza neste sábado (9), das 10h às 14h, uma ativação especial de troca de figurinhas para o álbum de futebol de 2026, em seu stand de v...

 Crédito: Divulgação
Entretenimento Há 7 horas

HBF+Brasil celebra piloto e confirma 2ª edição Cannes

Painel no Marché du Film marca continuidade de iniciativa que oferece aportes de € 10 mil para o desenvolvimento de longas-metragens brasileiros

 Armored Dawn
Entretenimento Há 1 dia

Armored Dawn apresenta show em Natal no dia 15 de maio

O evento inclui uma proposta temática com referências nórdicas e mensagens de superação, e destina 100% da bilheteria à APAE. A apresentação reforç...

 ABAC
Entretenimento Há 1 dia

Reformas, plásticas e festas lideram o consórcio de serviços

Pesquisa junto às administradoras de consórcios que atuam no setor revela que baixa taxa mensal estimula adesão de maioria de pessoas físicas entre...

 Armored Dawn
Entretenimento Há 2 dias

Armored Dawn realiza show beneficente em Fortaleza

Banda brasileira leva seu rock a Fortaleza em apresentação com renda destinada à APAE

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
12° Sensação
1.04 km/h Vento
71% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 16 minutos

Curso gratuito ensina a fazer gestão de carteira B2B
Geral Há 16 minutos

Líder indígena Raoni passa por exames e segue internado em Sinop
Câmara Há 16 minutos

Comissão debate papel de universidades na reconstrução da Zona da Mata mineira
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova reforço em ações de prevenção ao diabetes e à obesidade
Entretenimento Há 48 minutos

Errata: Reformas, plásticas e festas lideram consórcio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,67%
Euro
R$ 5,77 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,883,45 +0,32%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias