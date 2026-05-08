Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova criação da Política Nacional de Promoção ao Bem-Estar Coletivo

A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/05/2026 às 17h10
Comissão aprova criação da Política Nacional de Promoção ao Bem-Estar Coletivo
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2543/24 , que institui a Política Nacional de Promoção ao Bem-Estar Coletivo. A proposta, do deputado Rafael Brito (MDB-AL), tem o objetivo de estruturar diretrizes para promover a saúde da população e combater ações que tragam prejuízos à coletividade.

O projeto prevê a realização de campanhas de conscientização sobre práticas saudáveis, a preservação do meio ambiente e a instrução da população em primeiros socorros. Segundo o autor, o bem-estar coletivo é fundamental para garantir uma vida digna e segura aos cidadãos.

Para garantir a aprovação da proposta, a relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), apresentou duas emendas de adequação financeira e orçamentária. O texto original obriga a União, os estados e os municípios a destinarem pelo menos 5% dos recursos de publicidade para campanhas de saúde. No entanto, a deputada avaliou que essa regra criaria despesas obrigatórias sem a estimativa de impacto financeiro e interferiria na autonomia dos governos locais.

Emendas
A primeira emenda aprovada estabelece que a execução da nova política será feita pela União em cooperação com os demais entes federativos, mas de forma voluntária. A segunda alteração retirou do texto o artigo que fixava o percentual obrigatório de gastos com publicidade. Com as mudanças, a proposta passou a ter caráter normativo e não gera impacto imediato nas contas públicas.

Laura Carneiro disse que a proposta aprovada aprimora a eficiência dos gastos públicos, promovendo o desenvolvimento socioeconômico. “A área da saúde demanda atuação estratégica do poder público diante dos complexos desafios que se impõem aos gestores públicos.”

Próximos passos
O projeto, que já passou pela Comissão de Saúde , ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto tramita em caráter conclusivo e poderá seguir diretamente para o Senado, sem precisar passar pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova ampliação do acesso de professores a livros de sua área de atuação

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova inclusão do estudo de inteligência artificial na educação básica

Proposta prevê abordagem transversal do tema no ensino fundamental e médio

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova faróis auxiliares em caminhões para uso em áreas privadas

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Relator apresentará fonte de financiamento para piso salarial de farmacêuticos

Deputado Hildo Rocha prevê impacto menor que R$ 300 milhões anuais e sugere usar recursos do auxílio farmacêutico

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova limite para atuação de empresas em juizados especiais

O texto segue para o Senado, se não houver recurso para análise pelo Plenário da Câmara

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
14° Sensação
1.94 km/h Vento
60% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova ampliação do acesso de professores a livros de sua área de atuação
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova inclusão do estudo de inteligência artificial na educação básica
Política Há 5 minutos

Dosimetria: Alcolumbre promulga lei que beneficia condenados pelo 8/1
Tecnologia Há 40 minutos

Tecnologia redefine pesquisa e exploração mineral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,80%
Euro
R$ 5,76 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,797,79 +0,43%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias