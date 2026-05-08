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HBF+Brasil celebra piloto e confirma 2ª edição Cannes

Painel no Marché du Film marca continuidade de iniciativa que oferece aportes de € 10 mil para o desenvolvimento de longas-metragens brasileiros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/05/2026 às 13h35
HBF+Brasil celebra piloto e confirma 2ª edição Cannes
Crédito: Divulgação

O Hubert Bals Fund (HBF), do Festival Internacional de Cinema de Roterdã (IFFR), se une aos parceiros brasileiros Projeto Paradiso, RioFilme, Spcine e Embratur para anunciar a continuidade do HBF+Brasil: Iniciativa de apoio ao desenvolvimento, após uma edição piloto bem-sucedida. Para marcar a ocasião, os parceiros da iniciativa vão realizar um painel no Marché du Film, evento de negócios do Festival de Cannes, na segunda-feira, 18 de maio.

O anúncio dá continuidade à colaboração estabelecida para a primeira edição, em 2025, que contemplou dez projetos brasileiros de longas-metragens de ficção com bolsas de € 10 mil cada, refletindo a diversidade da produção audiovisual brasileira contemporânea, com cineastas e produtoras representando São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões do país.

Nesta edição, 11 projetos serão selecionados. Além dos quatro projetos ligados ao Rio de Janeiro apoiados pela RioFilme, quatro ligados a São Paulo apoiados pela Spcine e um de outras regiões do país apoiado pelo Projeto Paradiso, a Embratur apoiará duas obras de fora do Rio e São Paulo, dobrando sua quantidade de suportes em relação à edição anterior. Mais informações sobre a próxima chamada serão divulgadas no site do IFFR em julho.

"O que começou como um encontro de alumni na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em outubro de 2024, se transformou em uma iniciativa plurianual, e isso é motivo de enorme orgulho para mim. Estamos demonstrando o valor de reunir parceiros públicos e privados em torno de uma das etapas mais frágeis da cadeia audiovisual, e chegamos à segunda edição com ainda mais confiança nessa colaboração única", celebra Tamara Tatishvili, diretora do Hubert Bals Fund.

"Temos orgulho de ver uma iniciativa nascida de conversas bilaterais no IFFR 2024 crescer e se consolidar após uma edição piloto extremamente bem-sucedida. A continuidade é essencial para o crescimento sustentável da nossa indústria, e o apoio ao desenvolvimento segue sendo uma prioridade estratégica que deve permanecer no centro da agenda de financiadores públicos e privados", afirma Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso.

"É no desenvolvimento que o futuro do cinema começa. O HBF+Brasil é um exemplo concreto de como parceiros públicos e privados podem trabalhar juntos para apoiar cineastas em uma das etapas mais decisivas e vulneráveis do processo criativo. Para a RioFilme e para a Prefeitura do Rio de Janeiro, essa parceria fortalece nosso compromisso com uma indústria audiovisual mais diversa, estruturada e cada vez mais conectada ao mercado internacional", aponta Leonardo Edde, presidente da RioFilme.

"A renovação desta parceria em Cannes marca um novo capítulo na nossa missão de internacionalizar o cinema brasileiro. O sucesso do trabalho realizado com o Hubert Bals Fund demonstra que o alinhamento institucional estratégico é fundamental para fortalecer todo o potencial de nossos criadores. A participação do fundo garante que essas narrativas brasileiras por excelência surjam já com credibilidade e projeção internacional, ampliando o alcance global da nossa produção contemporânea. Para a Spcine, promover histórias potentes ao lado de nossos parceiros tem se mostrado uma maneira altamente eficaz de garantir sua reverberação mundial. Estamos muito felizes em continuar essa jornada, fomentando inovação e excelência em cada roteiro apoiado", comemora Anna Paula Montini, presidente da Spcine.

"O audiovisual brasileiro é uma poderosa expressão da nossa identidade cultural e criatividade, e iniciativas como o HBF+Brasil desempenham um papel fundamental no fortalecimento de sua presença internacional. Na Embratur, entendemos o cinema e a produção audiovisual como importantes motores de promoção dos destinos turísticos, apresentando a diversidade, os talentos e as histórias do Brasil para audiências globais. Apoiar o codesenvolvimento e a colaboração internacional não só estimula a troca artística, mas também reforça a posição do Brasil como um parceiro vibrante e estratégico na economia criativa global", sustenta Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur.

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