Queda de árvores bloqueia trechos das BRs 158 e 285 em Panambi

O Corpo de Bombeiros de Panambi foi mobilizado na noite de quinta-feira (7) para atender ocorrências de árvores caídas sobre as pistas das BRs 158 e 285, em diferentes pontos do município.

Na BR-158, uma árvore de grande dimensão tombou sobre a via nas proximidades do acesso ao Bairro Wolgien, causando a interrupção do tráfego de veículos. Outro bloqueio foi registrado no km 150 da rodovia, nas imediações do Laticínios Heja, a cerca de um quilômetro do trevo secundário de acesso pelo Bairro Kuhn.

Já na BR-285, os atendimentos ocorreram no km 421. Duas árvores de grande porte caíram aproximadamente a um quilômetro do Museu Militar Brasileiro, no trecho entre Panambi e Ijuí.

Para desobstruir as rodovias, os bombeiros utilizaram motosserras no corte de troncos e galhos espalhados sobre a pista. A operação durou mais de uma hora até que o trânsito fosse totalmente restabelecido nos locais atingidos.

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