Câmara aprova criação de prêmios para ciência e tecnologia e para desenvolvimento sustentável

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (7) a criação de dois prêmios: o Prêmio César Lattes, destinado a destaques nas áreas de ciência, tecnologia e inovação; e o Prêmio Câmara Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, para reconhecer boas práticas nessa área.

Foi aprovada a versão do relator, deputado Inácio Arruda (PCdoB-CE), para o Projeto de Resolução 70/25, dos deputados Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Geraldo Resende (União-MS), e para o Projeto de Resolução 21/26, do deputado Cobalchini (MDB-SC).

O Prêmio César Lattes será destinado a pessoas físicas e jurídicas com atuação de destaque em ciência, tecnologia e inovação. Serão até cinco homenageados por ano, escolhidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara.

César Lattes (1924-2005) estudou física e matemática e é considerado um dos maiores cientistas brasileiros. “A trajetória dele inspira a valorização do conhecimento científico como base para o progresso nacional”, disseram os deputados Márcio Jerry e Geraldo Resende ao propor a criação do prêmio.

“Ao homenagear César Lattes, esta proposta torna perene uma premiação que representa um marco simbólico e institucional na valorização da ciência brasileira”, afirmou Inácio Arruda no parecer aprovado.

Meio ambiente

No Prêmio Câmara Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, caberá à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável escolher até 15 agraciados por ano, em cinco áreas temáticas. Poderá haver ainda até três homenagens especiais.

“O reconhecimento é fundamental para incentivar boas práticas, promover a conscientização e fortalecer a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida”, disse Cobalchini ao sugerir a premiação da Câmara.