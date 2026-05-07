Armored Dawn apresenta show em Natal no dia 15 de maio

A cidade de Natal recebe pela primeira vez a banda Armored Dawn no dia 15 de maio, no Galpão 292. Considerada uma das bandas brasileiras de metal que mais tem expandido sua presença internacional nos últimos anos, o grupo chega com uma proposta temática que transita entre referências nórdicas, jornadas de luta e superação, além de conceitos próprios em cada lançamento, trazendo ao público um show pensado como uma experiência imersiva.

A apresentação marca um momento importante da banda, que vem consolidando sua conexão com o público latino por meio de lançamentos recentes com canções em espanhol e português, aproximando ainda mais sua sonoridade do público da região. No palco, o Armored Dawn constrói uma narrativa que alterna entre intensidade, atmosfera e interação direta com a plateia. Durante o evento, 100% da bilheteria será destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), reforçando também o caráter social da apresentação.

Para o público de Natal, será a oportunidade de presenciar ao vivo uma banda brasileira em expansão internacional, agora trazendo essa mesma energia para o Nordeste.