Frente fria mais intensa do ano chega ao RS nesta quinta com temporal e ventania

Depois, uma nova massa de ar polar adentra no território gaúcho e marca o retorno do frio. Os efeitos mais amplos nos termômetros devem ser percebidos ao longo do fim de semana do Dia das Mães.

Como será a quinta-feira

O dia começa com vento forte e condições para chuva desde as primeiras horas no Oeste, na Campanha e no Sul.

No entanto, é entre a tarde e a noite que os temporais ganham força e se espalham para faixas do Centro, da Região dos Vales, da Costa Doce, das Missões, do Noroeste e do Norte

Há risco elevado de chuva forte, queda de granizo e, principalmente, rajadas de vento que podem superar os 90 km/h.

Os volumes de chuva variam entre 10 e 60 milímetros, com pontos que podem alcançar até 90 milímetros, sobretudo na Campanha e no Sul.

No restante do território gaúcho, como em Porto Alegre, por exemplo, o tempo permanece firme.

Contraste na temperatura

Até que a chuva comece nas regiões de maior atenção, o calor e a sensação de abafamento se destacam. A máxima pode atingir até 34°C pelo Estado.