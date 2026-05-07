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Novena dos Beatos Manuel e Adílio dá início à 62ª Romaria em Nonoai

Celebrações religiosas começam nesta quinta-feira e devem reunir peregrinos de várias regiões do Estado em homenagem aos mártires.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Sandro Crema - Jornalismo Rádio Ametista
07/05/2026 às 10h44
Novena dos Beatos Manuel e Adílio dá início à 62ª Romaria em Nonoai
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

A Paróquia Nossa Senhora da Luz e o Santuário Diocesano de Nonoai abrem nesta quinta-feira (7) a programação oficial da 62ª Romaria dos Beatos Manuel e Adílio com o início da tradicional novena preparatória.

O período de oração e reflexão marca a preparação espiritual para as celebrações centrais do evento religioso, que ocorrerão nos dias 16 e 17 de maio, reunindo fiéis da Diocese de Frederico Westphalen e romeiros vindos de diferentes localidades.

Conforme o pároco e reitor do santuário, padre Evanglésio Beguilini, a romaria possui papel fundamental na valorização da devoção aos beatos Manuel Gómez González e Adílio Daronch, assassinados em 1924, além de contribuir para o fortalecimento do processo de canonização junto à Igreja Católica.

Programação terá caminhadas, procissões e celebrações

A abertura da novena contará com momentos de oração voltados especialmente às famílias, reforçando mensagens de união, fé e solidariedade nos lares. Ao longo dos próximos dias, a agenda religiosa terá missas, encontros de espiritualidade e atividades destinadas aos peregrinos.

Entre os eventos já confirmados estão a tradicional Maratona da Fé, com percurso de 42 quilômetros, além da ciclo-romaria, cavalgada e moto-romaria.

Outro destaque será o retorno da procissão luminosa no sábado, retomada após três anos sem realização. A atividade contará com participação e animação do Instituto do Verbo Encarnado.

As celebrações seguem até domingo (17), quando acontece a missa de encerramento presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Carlos Rossi Keller.

Comunidade prepara estrutura para acolher visitantes

Além da programação religiosa, voluntários e equipes da comunidade trabalham na organização do espaço para receber milhares de pessoas durante os dias da romaria.

Na cripta do santuário haverá comercialização de mondongo, churrasco e assados, com renda destinada à manutenção da paróquia e às despesas relacionadas à causa de canonização dos beatos.

Durante a programação, também serão recolhidos testemunhos de graças e possíveis milagres atribuídos à intercessão de Manuel e Adílio, materiais considerados importantes para o andamento do processo junto ao Vaticano.

 

 

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