Rio Grande do Sul é escolhido para lançamento mundial de tecnologia eólica com participação do governo do Estado

Porto Alegre sediou nesta quarta-feira o lançamento mundial do aerogerador Nordex Delta 4000 – N175/7.0MW, um dos modelos mais avançados da tecnologia eólica onshore disponíveis atualmente no mercado global. O evento foi promovido pelo Sindienergia-RS, em parceria com a Nordex Energy Brasil, com apoio da Invest RS e do Governo do Rio Grande do Sul.

A agenda reuniu lideranças institucionais, executivos e especialistas do setor energético, além de representantes do governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Também participaram representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), entre eles o diretor de Energia, Rodrigo Rende, além de integrantes da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

A escolha do Rio Grande do Sul para sediar o lançamento reforça o posicionamento estratégico do Estado no cenário nacional da energia renovável e evidencia o potencial gaúcho para atração de investimentos ligados à inovação, infraestrutura e geração de energia limpa.

Com capacidade de 7.0 MW, o novo aerogerador foi desenvolvido para ampliar a eficiência e a competitividade de projetos eólicos, contribuindo para a expansão de uma matriz energética mais sustentável e diversificada.

A presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, destacou que o lançamento aproxima o setor produtivo gaúcho das tecnologias mais avançadas do mercado internacional. “Temos trabalhado para fortalecer o debate sobre diversificação da matriz energética e descarbonização. Receber o lançamento do Nordex Delta 4000 no Rio Grande do Sul conecta o nosso ambiente de negócios às principais tendências globais do setor”, afirmou.

O vice-presidente para a América Latina da Nordex, Federico Bianchi, explicou que a escolha pelo Rio Grande do Sul levou em consideração o potencial competitivo do Estado. “Os ventos do Rio Grande do Sul são extremamente competitivos em comparação aos padrões globais. Somado à capacidade de interconexão e às oportunidades de novos investimentos, o Estado se apresenta como um ambiente muito atrativo para expansão do setor”, avaliou.

Para o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, o setor energético é atualmente um dos principais diferenciais competitivos do Estado. “O Rio Grande do Sul lidera a agenda nacional de transição energética e vem fortalecendo conexões com investidores para consolidar essa posição estratégica”, afirmou.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, o lançamento simboliza o avanço do Estado na construção de um ambiente favorável a investimentos de longo prazo. “Estamos consolidando um ambiente seguro, competitivo e preparado para receber grandes investimentos. O avanço de tecnologias como esta transforma potencial natural em desenvolvimento econômico, geração de empregos qualificados e fortalecimento da cadeia produtiva gaúcha”, destacou.

Além do novo aerogerador, o evento também apresentou soluções em torres híbridas de aço e concreto, ampliando possibilidades operacionais para projetos eólicos no Brasil.

Texto: Ascom Sedec e Ascom Sindienergia-RS

Edição: Secom