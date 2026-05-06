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PM apreende 16 fuzis e uma metralhadora em operação no Rio

Arma tinha capacidade para perfurar blindagens e atingir aeronaves

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 22h51

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (6), 16 fuzis e uma metralhadora com capacidade para perfurar blindagens e atingir aeronaves.

A apreensão ocorreu durante uma ação contra a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua nas comunidades da Coreia, Rebu, Cavalo de Aço e Vila Aliança, localizadas nas regiões de Bangu e Senador Camará, na zona oeste do Rio.

As armas foram encontradas em uma estrutura subterrânea pelos homens do Batalhão de Bangu. O local tinha um compartimento que funcionava como uma espécie de bunker . Dois suspeitos foram presos.

As equipes também apreenderam grande quantidade de drogas em tabletes. Na ação, cinco homens foram presos e outro acabou ferido em confronto com as tropas do Bope. Ele foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

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A PM informou que a ação foi planejada e coordenada durante dois meses pelo serviço de inteligência da corporação, com levantamento de informações, monitoramento e integração entre as forças de segurança do Estado.

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