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Alelo consolidou marca no Nômade com a estreia da Casa Alelo

Pelo segundo ano, a Alelo patrocinou o Nômade Festival e estreou a Casa Alelo. Sob o lema “o benefício que festivaliza com você”, o espaço focou na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/05/2026 às 17h01
Alelo consolidou marca no Nômade com a estreia da Casa Alelo
Alelo/Divulgação

A Alelo, empresa de benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, consolidou sua presença no calendário cultural brasileiro ao renovar, pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio ao Nômade Festival. A grande novidade desta edição foi a Casa Alelo: um espaço de experiência de marca e relacionamento no evento.

Idealizado como um território vivo de interação, o espaço deu vida ao conceito "Alelo, o benefício que festivaliza com você". Mais do que um ponto de encontro, o ambiente materializou o desejo da marca de ser útil, transformando conveniência em experiências reais. Foi a Alelo pulsando junto com o público nos momentos de lazer e cultura, reforçando sua presença em diversos momentos da jornada dos consumidores, além do trabalho.

"Patrocinar este evento tão importante reforçou nosso entendimento de que a cultura é um território importante de conexão com as pessoas. Com a Casa Alelo, quisemos criar um espaço acolhedor, com a nossa essência, promovendo experiências que traduzissem de forma concreta o nosso papel no dia a dia: facilitar, acolher e estar presente de maneira relevante em momentos que importavam para as pessoas. Esse foi o verdadeiro benefício e que gerou valor prático", afirmou Carolina Ferreira, diretora de pessoas, marketing e ESG da Alelo.

Sobre o evento

Realizado nos dias 2 e 3 de maio, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, o Nômade Festival teve dois dias de festa dedicados à música brasileira, à diversidade, à cultura e à sustentabilidade.

Detalhes da Casa Alelo

A proposta da Casa Alelo partiu da ideia de que "festivalizar" também era cuidar da experiência como um todo, para que a música não parasse e o encontro continuasse. Com a chamada "Pod entrar!", o espaço foi desenvolvido como um ambiente aberto em meio à programação, reunindo conveniência e pontos de apoio para que o público aproveitasse melhor o festival.

Idealizado como um refúgio de pausa e diversão, o espaço materializou o conceito da marca através de uma estrutura que uniu conforto e interatividade de forma orgânica. Em uma das laterais, uma área dedicada ao descanso ofereceu sombra e cadeiras de madeira, criando o ambiente acolhedor ideal para recarregar as energias entre os shows. Ao fundo, a experiência ganhou um tom lúdico com o palco interativo, no qual o público foi convidado a protagonizar sua própria jornada no festival, "montando sua banda" para fotos e vídeos exclusivos.

Essa iniciativa transformou o posicionamento da Alelo em uma experiência concreta, traduzindo atributos como proximidade e utilidade em vivências relevantes. Ao mesmo tempo, a estratégia ampliou o tempo de interação com a marca, estimulou a geração de conteúdo orgânico e fortaleceu a conexão emocional em um território de forte afinidade com a cultura e o lazer.

A estratégia da Alelo para o Nômade Festival consolidou uma visão 360°, desenhada para estreitar laços e gerar conexões genuínas com diversos públicos, da imprensa aos colaboradores e parceiros.

No centro dessa jornada esteve o conceito de cuidado, que se materializou em soluções pensadas exclusivamente para elevar o bem-estar do convidado no local. Em vez de meras recordações, a marca ofereceu itens de apoio funcional que resolveram necessidades imediatas do evento: foi o caso da canga, um item indispensável para garantir conforto e versatilidade durante as pausas entre os shows.

Essa narrativa ganhou ainda mais amplitude e autenticidade através de um time estratégico de influenciadores, contando com a presença de Julia Ferrari, Gabriela Sobral e Gabs Ambrosio. Elas traduziram o lifestyle da marca e ampliaram a visibilidade orgânica das ativações, conectando os atributos de utilidade e relevância da Alelo à emoção do encontro e da cultura. Com essa iniciativa, a Alelo reforçou sua atuação em projetos que uniram entretenimento e cuidado com as pessoas, consolidando uma estratégia de marca ancorada na entrega de valor real e na construção de memórias inesquecíveis.

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