Com mais de R$ 260 milhões investidos em rodovias do Noroeste, Estado impulsiona a região no marco dos 400 anos das Missões

O governo investiu R$ 21,4 milhões na ligação entre Cerro Largo e Cândido Godói, pela ERS-165, em um trecho de 12 quilômetros -Foto: Ascom Daer

O ano de 2026 marca um dos capítulos mais importantes da história sul-americana: os 400 anos do início das Missões Jesuíticas Guaranis no Rio Grande do Sul . Nesse momento em que a região celebra o legado e atrai visitantes de diversas partes do mundo, os investimentos em infraestrutura viária executados pelo governo do Estado têm pavimentado o caminho para o desenvolvimento econômico, turístico e cultural dos municípios envolvidos.

O volume de investimentos totaliza R$ 262,4 milhões desde 2019. Ao todo, são 188,46 quilômetros de asfalto novo, que transformam a logística local, divididos entre frentes já concluídas e trechos que seguem em ritmo acelerado de execução.

Acessos municipais concluídos

A estratégia na região das Missões tem concentrado esforços no fim do isolamento asfáltico de comunidades e na facilitação do acesso aos sítios históricos. O Estado já investiu R$ 108,5 milhões na conclusão da pavimentação de vias essenciais, somando 71 quilômetros de rodovias inauguradas.

Entre as entregas já finalizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, estão o acesso municipal a Ubiretama pela BRS-392 (8 km, R$ 8,7 milhões); a ligação entre Cerro Largo e Cândido Godói pela ERS-165 (12 km, R$ 21,4 milhões); e o acesso a Itacurubi pela ERS-541 (33 km, R$ 27,6 milhões). Outro marco importante foi a conclusão do acesso a Senador Salgado Filho (VRS-867) , que o conecta a Giruá, com um aporte significativo de R$ 50,8 milhões aplicados em 18 quilômetros.

“O investimento em logística acompanha o crescimento do Estado. Ao qualificarmos as estradas que levam aos Sete Povos, não estamos apenas facilitando o transporte diário, mas valorizando nossa identidade em um ano histórico, garantindo um legado de prosperidade que ficará para a região muito após as celebrações de 2026”, afirma o titular da Selt, Clóvis Magalhães.

Mais obras em execução

Investimento de R$ 50 milhões amplia ligação regional pela ERS-176 e garante acesso a Garruchos -Foto: Ascom Daer Atualmente, as frentes de trabalho seguem intensas para entregar novas rotas à comunidade, somando 117,46 quilômetros de asfalto em execução e R$ 153,9 milhões em aportes (incluindo a obra de arte especial). Três grandes acessos estão sendo pavimentados: a ERS-176, garantindo a ligação a Garruchos (58 km, R$ 50 milhões); a ERS-550, conectando Pirapó (23 km, R$ 41,7 milhões); e a ERS-165, estruturando o caminho até o município de Rolador (23,8 km, R$ 14 milhões). Essas obras não apenas facilitam o fluxo de turistas, mas também cumprem a finalidade essencial de escoar a safra agrícola, base da economia regional.

Além dos acessos, a integração intermunicipal recebe atenção prioritária. Na própria ERS-165, está em andamento a ligação regional entre Rolador e Cerro Largo, com R$ 25,5 milhões destinados à pavimentação de 12,66 quilômetros.

Garantir a segurança dos usuários e a resiliência da malha rodoviária também pauta os novos investimentos. Para os próximos dias, está previsto o início da obra de recuperação da ponte entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís, localizada na ERS-344, que contará com um investimento de R$ 22,7 milhões.

“Nossas equipes têm trabalhado de forma contínua para garantir que a infraestrutura, além de atender ao escoamento da nossa produção, suporte o aumento do fluxo de visitantes e proporcione a segurança dos usuários. Entregar essas obras é promover o desenvolvimento esperado há décadas pela comunidade”, destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.