Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Guia de viagens indica quando e onde ir no Rio de Janeiro

Guia Viajar Melhor publicou uma reportagem com dicas de quando ir e o que fazer na viagem pelo Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 20h02
Guia de viagens indica quando e onde ir no Rio de Janeiro
Gustavo Albano | Guia Viajar Melhor

Escolher a melhor época para visitar o Rio de Janeiro pode fazer toda a diferença na experiência da viagem. Segundo o Guia Viajar Melhor, enquanto alguns turistas preferem o calor intenso do verão, com praias cheias e a cidade em ritmo acelerado, outros optam por meses mais tranquilos, com menos chuva, preços mais acessíveis e maior facilidade para conhecer os principais pontos turísticos.

Segundo a reportagem, o Rio de Janeiro é um destino que pode ser visitado em qualquer época do ano. Mesmo no inverno, a cidade costuma registrar dias ensolarados e temperaturas agradáveis. Ainda assim, alguns períodos se destacam por oferecer um melhor equilíbrio entre clima, custo e movimentação turística.

Entre abril e junho, o cenário costuma ser mais favorável para quem busca conforto e economia. As temperaturas permanecem agradáveis, sem o calor excessivo típico do verão, e o volume de chuvas tende a ser menor.

Esse período também favorece passeios ao ar livre em atrações como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Jardim Botânico e bairros tradicionais como Santa Teresa e Lapa, já que o fluxo de visitantes costuma ser mais baixo em comparação com a alta temporada. Ainda sobre a reportagem do Guia Viajar Melhor, durante esta época do ano, hotéis e passagens aéreas geralmente apresentam preços mais competitivos, tornando a viagem mais vantajosa para quem procura bom custo-benefício.

Julho e agosto também estão entre os meses mais recomendados para visitar a cidade. Apesar de ser inverno, o frio carioca costuma ser leve e, em muitos dias, o clima segue favorável até mesmo para aproveitar a praia.

Essa época costuma ser bastante procurada por turistas que desejam fazer trilhas, visitar mirantes e conhecer a cidade com mais tranquilidade, sem enfrentar longas filas ou o calor intenso da alta temporada.

Agosto, especialmente, costuma apresentar tempo mais seco e céu mais limpo, o que favorece a vista nos principais mirantes e ajuda quem deseja fotografar pontos turísticos como o Cristo Redentor sem nuvens encobrindo a paisagem.

Antes de organizar passeios ao ar livre, muitos visitantes também costumam acompanhar a previsão do tempo no Rio de Janeiro para evitar imprevistos e mudanças repentinas no roteiro.

Entre dezembro e março, o Rio vive seu período mais movimentado. É a fase da alta temporada, marcada por praias lotadas, férias escolares, Réveillon em Copacabana e Carnaval. As temperaturas frequentemente ultrapassam os 30 graus, e as chuvas de fim de tarde se tornam mais comuns, principalmente em janeiro e fevereiro.

Mesmo com o calor intenso e os custos mais altos, essa continua sendo a época preferida de quem quer aproveitar a cidade em seu momento mais vibrante, com festas, vida noturna agitada e forte cultura praiana. Por conta da alta procura, hospedagens em regiões como Copacabana, Ipanema e Leblon costumam registrar aumento expressivo nos preços, o que exige planejamento antecipado para garantir melhores tarifas.

Além do clima, outro fator importante para quem pretende aproveitar bastante a praia é observar as condições do mar. Para muitos turistas, acompanhar a temperatura da água no Rio de Janeiro ajuda a definir melhor a época da viagem.

Durante o verão, o mar costuma ficar mais quente e agradável para longos períodos de banho. Já no inverno, especialmente entre julho e agosto, a água tende a ficar mais fria, o que pode impactar a experiência de quem prioriza dias inteiros na praia.

Também é importante observar situações como ressaca, bandeiras de segurança e condições de balneabilidade, principalmente após períodos de chuva forte, quando algumas praias podem ficar temporariamente impróprias para banho.

Os meses de outubro e novembro costumam ser vistos como uma alternativa interessante para quem busca um meio-termo entre clima agradável e custos mais controlados. As temperaturas começam a subir novamente, o mar volta a ficar mais convidativo e a cidade ainda não entrou totalmente no ritmo intenso da alta temporada de verão.

Esse período costuma agradar quem deseja combinar praia, passeios urbanos e uma viagem menos tumultuada do que nos meses de dezembro e janeiro.

Segundo a reportagem do Guia Viajar Melhor, não existe uma resposta única sobre quando ir para o Rio de Janeiro. A melhor época depende do objetivo de cada viajante.

Quem prioriza economia, clima mais estável e passeios turísticos com mais conforto costuma encontrar no outono e no inverno as melhores oportunidades. Já quem busca calor intenso, praia cheia e grandes eventos normalmente prefere viajar durante o verão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jacobschild Whiskey
Entretenimento Há 4 horas

Licor de whiskey americano chega ao mercado brasileiro

Com o crescimento do mercado de destilados no Brasil, empresas estrangeiras ampliam sua presença no país. Nesse contexto, a Jacobschild Whiskey pas...

 Imagem de Divulgação BIC
Entretenimento Há 1 dia

BIC lança campanha com Ronaldinho Gaúcho no Brasil

Campanha com embaixador convida consumidores a conhecer atributos da linha Flex 3 e amplia estratégia de comunicação da marca no país

 Imagem do Magnific/Freepik
Entretenimento Há 1 dia

Uso de canetas emagrecedoras preocupa especialistas

Medicamentos ganham visibilidade, mas exigem prescrição e acompanhamento profissional para evitar riscos graves à saúde

 Ibramed
Entretenimento Há 5 dias

Ultrassom terapêutico avança no rejuvenescimento facial

Com crescimento global dos procedimentos não invasivos, novas tecnologias baseadas em ultrassom terapêutico ampliam possibilidades clínicas para re...

 Foto Divulgação / Frame7 Cinema
Entretenimento Há 5 dias

Filme revela apagamento da memória negra nas igrejas

“Esquecendo Flora”, filme documentário sobre primeira mulher negra a ser admitida em igreja protestante no Brasil estreia no streaming e revela his...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
22° Sensação
1.11 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 30 minutos

Magno Malta nega agressão a enfermeira e relata falha em atendimento hospitalar
Senado Federal Há 30 minutos

Natural de Brusque, Ivete da Silveira saúda posse do conterrâneo Hermes Klann
Senado Federal Há 30 minutos

Vai a sanção projeto que cria a Universidade Federal Indígena
Obras Há 1 hora

Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam obras de melhorias na Escola Souza Doca, em Muçum
Receita Estadual Há 1 hora

Receita Estadual deflagra terceira fase da Operação Off Road e apura infrações tributárias no setor de veículos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 +0,00%
Euro
R$ 5,74 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 421,472,79 -0,71%
Ibovespa
186,753,81 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias