TOTVS firma parceria com ESPM para lançar pós-graduação

A TOTVS, por meio de sua operação RD Station, e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) anunciam parceria para o lançamento de cursos de pós-graduação, com desenvolvimento conjunto da grade e dos conteúdos, voltados à formação de profissionais de marketing, negócios e tecnologia. A iniciativa marca um movimento para responder às transformações do setor, com foco em temas como inteligência artificial, geração de receita, experiência do cliente e crescimento sustentável.

A parceria reúne dois ativos complementares: de um lado, a TOTVS e seu ecossistema de soluções RD Station, com atuação direta na operação de marketing e vendas de milhares de empresas no Brasil; de outro, a ESPM, com tradição acadêmica na formação de lideranças e profissionais do setor. O objetivo é combinar consistência acadêmica com a experiência prática de mercado, em uma construção conjunta dos conteúdos e das disciplinas para formar profissionais mais preparados para um cenário em que marketing, dados e tecnologia estão cada vez mais integrados e em constante evolução.

"O mercado passou a demandar profissionais que consigam conectar estratégia, execução e tecnologia de forma consistente. Essa parceria nasce justamente para responder a essa mudança, unindo a excelência acadêmica da ESPM com a vivência prática da RD Station", afirma Frederike Mette, diretora acadêmica de pós-graduação da ESPM.

"Há décadas o ecossistema da RD inspira pessoas e empresas a crescer, alcançar suas metas e concretizar suas ideias, com ferramentas líderes no mercado e muita troca de conhecimento. Agora, ao lado da ESPM, damos um novo passo nessa jornada: queremos preparar profissionais para um mercado ainda mais desafiador, onde dados, tecnologia, vendas e resultados caminham juntos, e onde a formação precisa evoluir na mesma velocidade", define Luís Lourenço, diretor de novos negócios da RD Station.

Os cursos foram estruturados para cobrir diferentes momentos da jornada profissional, desde empreendedores e líderes de agências até executivos C-level. Ao todo, a parceria contempla seis programas:

Pós-graduação em Revenue Marketing com RD Station (EAD): o curso, direcionado para lideranças, integra marketing e vendas com foco direto em geração de receita, combinando estratégia e execução orientadas por dados, com temas como geração de demanda, analytics e IA aplicada;

o curso, direcionado para lideranças, integra marketing e vendas com foco direto em geração de receita, combinando estratégia e execução orientadas por dados, com temas como geração de demanda, analytics e IA aplicada; Master em Marketing e Empreendedorismo Digital com RD Station (híbrido, em Florianópolis): o programa prepara profissionais para construir e escalar negócios digitais, abordando vendas, branding, IA e geração de demanda, com um projeto final para o desenvolvimento de um plano de negócios aplicado;

o programa prepara profissionais para construir e escalar negócios digitais, abordando vendas, branding, IA e geração de demanda, com um projeto final para o desenvolvimento de um plano de negócios aplicado; Pós-graduação em Next-Gen Agency com RD Station (EAD): o curso é voltado a líderes de agências que querem se preparar para os desafios estratégicos do mercado, com foco em gestão, crescimento, modelos de negócio e retenção de clientes;

o curso é voltado a líderes de agências que querem se preparar para os desafios estratégicos do mercado, com foco em gestão, crescimento, modelos de negócio e retenção de clientes; Global CMO Program com RD Station (presencial, em São Paulo): a proposta é preparar líderes capazes de tomar decisões estratégicas baseadas em analytics, estruturar estratégias go-to-market, implementar governança de dados e aplicar inteligência artificial e automação no marketing;

a proposta é preparar líderes capazes de tomar decisões estratégicas baseadas em analytics, estruturar estratégias go-to-market, implementar governança de dados e aplicar inteligência artificial e automação no marketing; Pós-graduação em Inteligência Artificial aplicada ao Marketing com RD Station (híbrido, em Florianópolis): o curso capacita profissionais a usar IA de forma estratégica no marketing, da base à aplicação prática, incluindo automação, personalização e análise preditiva;

o curso capacita profissionais a usar IA de forma estratégica no marketing, da base à aplicação prática, incluindo automação, personalização e análise preditiva; Pós-graduação em Design de Negócios e Experiência com RD Station (híbrido, em São Paulo): direcionado a profissionais de design, produto e experiência do cliente, o curso integra design, dados e IA para criar soluções com impacto real, preparando-os para liderar estratégia e experiência do cliente com visão de negócios.

Profissionais da RD Station e da TOTVS terão participação direta nos cursos como professores e palestrantes, levando para a sala de aula a experiência prática de quem atua na operação de marketing e crescimento de empresas. Inclusive, no caso das disciplinas presenciais em Florianópolis, as aulas serão realizadas na sede da RD Station.

"A iniciativa representa um avanço no posicionamento da RD como agente ativo na educação do mercado. Já atuamos na criação de conteúdos, pesquisas e programas de capacitação, incluindo os Panoramas RD Station, o principal estudo do setor no país, e uma rede com mais de 2 mil parceiros e agências de Marketing Digital que atuam diretamente na operação de marketing das empresas brasileiras. Agora, passamos a integrar formalmente a construção de programas acadêmicos, ampliando nosso papel na formação de profissionais", complementa Luis Lourenço.