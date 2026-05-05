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Expansão da IA desafia logística de equipamentos elétricos

Nos últimos anos, a AHM Solution já ultrapassou a marca de US$ 10 milhões em vendas da linha ShockWatch, de monitoramento de impactos em cargas sen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/05/2026 às 10h02
Expansão da IA desafia logística de equipamentos elétricos
Freepik

O crescimento acelerado da inteligência artificial tem elevado exponencialmente a demanda por infraestrutura elétrica. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o consumo de data centers deve mais que dobrar em seis anos, saltando de cerca de 415 TWh em 2024 para aproximadamente 945 TWh até 2030, em decorrência do avanço da IA. Esse avanço gera um "custo invisível": a extrema vulnerabilidade da cadeia de suprimentos. Componentes críticos, como grandes transformadores de força, possuem baixa disponibilidade de reposição e qualquer falha no transporte pode paralisar projetos globais e gerar prejuízos milionários.

Com isso, a complexidade logística também cresce no setor, demandando novas tecnologias que garantam integridade de cargas sensíveis. Uma especialista nesse segmento é a empresa brasileira AHM Solution, especialista em gestão de danos em operações logísticas. "Há uma demanda global de proteção dos novos equipamentos para data centers, que estão sendo construídos para suportar a demanda da IA", destaca Afonso Moreira, CEO da AHM Solution.

Nos últimos anos, a AHM Solution já ultrapassou a marca de US$ 10 milhões em vendas da linha ShockWatch, de monitoramento de impactos em cargas sensíveis. "Essas tecnologias criam um efeito de vigilância permanente, transformando o monitoramento em um investimento estratégico e não apenas um custo", salienta.

Como funcionam as tecnologias

Entre os sistemas implantados pela AHM Solution, estão o SpotBot Cellular, ShockTrak e ShockLog, voltados ao monitoramento de vibrações em equipamentos pesados e de alto valor, como os transformadores de energia. Através de acelerômetros avançados e conectividade por celular ou satélite, esses registradores captam direção, amplitude e duração de anomalias, disparando alertas instantâneos em plataformas na nuvem para que ações corretivas sejam tomadas antes mesmo da entrega.

Já os indicadores visuais de impacto (ShockWatch 2 e ShockDot) são dispositivos invioláveis e descartáveis afixados diretamente nas embalagens, servindo como prova de mau manuseio. Quando a carga sofre um impacto além do limite de tolerância especificado (que varia de 5G a 75G), o visor fica permanentemente vermelho, alertando os destinatários sobre a necessidade de inspeção por danos ocultos.

Por fim, os indicadores de tombamento e inclinação (TiltWatch XTR e TiltWatch Plus) são indicados para grandes maquinários que precisam permanecer estritamente na posição vertical. O TiltWatch XTR possui um indicador em aço não magnético que muda irreversivelmente para a cor vermelha se a carga for tombada em um ângulo superior a 80 graus. E o TiltWatch Plus possui esferas que registram e travam no grau exato de inclinação sofrida pela carga (esquerda, direita ou inversão total).

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é uma empresa voltada à otimização da logística e preservação de ativos críticos. Com mais de duas décadas de expertise, a companhia especializou-se em soluções de monitoramento e proteção de carga, oferecendo tecnologias de ponta para a detecção de impactos, vibrações, inclinações e variações de temperatura. Auxilia grandes indústrias e operadores logísticos a reduzir custos com avarias, aumentar a eficiência operacional e garantir que equipamentos de alto valor cheguem intactos ao destino final.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/

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